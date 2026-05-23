.

Brnabić u Pionirskom parku

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je na skup podrške Vučiću u Pionirskom parku.

"Napravili su svoj skup, vidim da su dobili punu podršku iz inostranstva. Vidim da najviše pumpaju hrvatski mediji. Apsolutno je svima sve jasno."

Na pitanje o hapšenju u Novom Sadu zbog pozivanje na teroristički napad, Brnabić je rekla:

"Ne vidim šta je tu sporno, to se radi u svim zemljama, kada neko poziva na dizanje eksplozivom u vazduh crkava, ustanova..."

"Imate ljude koji pričaju o pravdi a ne rade ništa da se sazna istina o pogibiji studentkinje na Filozofskom fakultetu. Ljude koji pričaju o odgovornosti a niko nije podneo ostavku. Ljude koji dižu školarine.... I onda su im nakon što su im oduzeli godinu dana života podigli školarine. I onda će ispasti da je država vodila računa o studentima, a ne oni koji su ih držali kao taoce zarad svojih političkih ambicija."

"Građani su se okupili u Pionirskom parku da proslave pobedu nad obojenom revolucijom, da pokažu da ne žele da se vlast menja na ulici. Da žele mir a ne nasilje. I da podrže predsednika Vučića, koji sutra putuje u Kinu. Jedino i to neko nasilje koje smo videli, videli smo od strane blokadera. Kao i napade na medije. Meni je to fascinantno. Vi možete ovde da dođete. Vas niko nije uvredio, niko nije dirao. Imate ekipe Informera, Pinka koje napadaju, pljuju, prete im. Videli ste sami dve slike Srbije, ko je nasilan a ko nije."

"Arhiv javnih skupova je pokazao da nije kredibilan izvor. Imate ljude koji napadaju sve medije koji im se ne sviđaju, a predstavljaju se kao mediji. Imate ljude koji pričate o odgovornosti a nikakvu odgovornost nisu pokazali. Ljude koji pričaju o pravdi, a učinili su sve da opstruišu istragu o studentkinji koja je poginula na Filozofskom."

Skup podrške Vučiću u parku

Među okupljenima u Pionirskom parku su i studenti koji su tu boravili u vreme blokada na fakultetima, tražeći da fakulteti počnu da rade i da im bude omogućeno da pohađaju nastavu.

U Pionirskom parku postavljeni su štandovi, a sa razglasa se pušta rodoljubiva muzika.

Oko parka i u parku raspoređeni su pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija, a policija i policijska vozila su i ispred Skupštine Grada, s obzirom na to da su pored Pionirskog parka prošli učesnici protesta koji se održava na Slaviji, a na koji su pozvali studenti u blokadi.

Skupovi podrške predsedniku Vučiću i politici koju vodi održavaju se danas i u drugim gradovima u Srbiji, kao i u Kumanovu, u Severnoj Makedoniji.

Građani širom Srbije danas su isticanjem zastava Srbije i transparenata "Srbija pobeđuje" podržali predsednika Vučića i politiku stabilnosti i daljeg razvoja zemlje.

Građani su u brojnim mestima istakli zastave Srbije i tranparente "Srbija pobeđuje" na trgovima, glavnim saobraćajnicama, nadvožnjacima, mostovima, dok su ih prolaznici pozdravljali.

Srpske zastave i transparenti "Srbija pobeđuje" istaknuti su, između ostalog, u Šapcu, Vladimircima, Koceljevi, Kragujevcu, Loznici, Kraljevu, Pirotu...