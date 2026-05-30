Bivši premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izazvao je buru skandaloznom objavom na društvenoj mreži X u kojoj otvoreno promoviše crkveni separatizam i ideju tzv. Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, čime direktno udara na jedinstvo Srpske pravoslavne crkve i pokušava da napravi jasnu i opasnu distinkciju između pravoslavaca u Crnoj Gori i SPC. U isto vreme, Krivokapić je brutalno napao i poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarha Porfirija.

„Iako sam imao i brojnije informacije o izboru patrijarha Srpske pravoslavne crkve, sada imamo jasno svjedočanstvo o nečastivom djelovanju koje je projektovao ’Gospodar svih Srba’. Uvijek treba biti u istini i reći: onaj koga nije izabrao Sveti duh - nije dostojan. ’Ne može se služiti Bogu i mamonu.’ Stoga treba odmah povratiti Odluku iz maja 2006. godine kojom je definisana Pravoslavna crkva u Crnoj Gori“, napisao je Krivokapić u do sada jednom od najžešćih javnih udara na jedinstvo SPC i njen vrh.

Ovakva poruka bivšeg premijera predstavlja otvoreno koketiranje s idejama koje godinama pokušavaju da oslabe uticaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali i da izazovu dodatne podele među vernicima. Posebno je indikativno što Krivokapić u svom obraćanju praktično dovodi u pitanje legitimitet samog izbora patrijarha Porfirija, koristeći teške i krajnje kontroverzne formulacije, koje su izazvale burne reakcije javnosti.

Krivokapić je ove sramne i zapaljive poruke plasirao kao reakciju na događaj iz 2021. godine, kada je patrijarh Porfirije dao blagoslov tadašnjim liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću da štite interese Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Podsetimo, Krivokapić je bio na čelu vlade koja je ostala upamćena po, kako mnogi ocenjuju, izneveravanju ogromnog poverenja građana koji su upravo kroz veličanstvene litije izvojevali istorijsku pobedu i odbranili svetinje. Upravo zbog toga njegove današnje poruke mnogi vide kao pokušaj političkog i ideološkog obračuna s onima koji su branili jedinstvo SPC i identitet srpskog naroda u Crnoj Gori.

Zato se sada sve glasnije postavlja pitanje - da li iza ovakvog istupa stoji samo lični politički zaokret Zdravka Krivokapića ili je reč o koordinisanoj akciji koja dolazi iz centara moći u Podgorici? Da li su mu ovakvu objavu sugerisali aktuelni premijer Milojko Spajić ili bivši predsednik Milo Đukanović? Ili je, možda, reč o interesnom savezu kojem je zajednički cilj slabljenje uticaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori?



Udar na patrijarha dok je

predvodio liturgiju u Podgorici

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u danu kada ga je Krivokapić napao predvodio je Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. On je poručio da „ako smo Božji, onda je sve u nama određeno po Bogu“, kao i da nam je te i takve duhovne korene u nama zasadio Sveti Sava.

- On je, bolje reći, koren iz koga se razvilo ogromno duhovno stablo našeg pravoslavnog naroda koji danas živi širom zemljinog šara. I on je zasađen rukom Gospodnjom zajedno sa svojim ocem Svetim Simeonom nigde drugde nego u svetoj zemlji, u Svetoj Gori, u perivoju, u bašti Bogorodičinoj. I to na jednom konkretnom mestu. Baš u manastiru Vatoped, tu je duhovno stasavao i razvijao se, i tu se zajedno s njim razvijao i rađao i naš narod, duhovno obličavao. Tu se rodila i naša pomesna crkva - kazao je Porfirije.