Italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi zvanično je istaknut kao kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Prema informacijama iz diplomatskih krugova, njegovu kandidaturu, koju su prvobitno podržale Sjedinjene Američke Države, prihvatile su i vlasti u Rimu, kako bi funkcija visokog predstavnika ostala u rukama evropskog kandidata.

Kako prenose izvori, ministri spoljnih poslova država članica Evropske unije tokom neformalnog sastanka održanog u četvrtak dali su podršku Zanardiju Landiju. Istovremeno, Francuska je povukla svog kandidata, koji je imao podršku Nemačke i Velike Britanije.

Nakon toga, italijanska vlada je i zvanično uputila predlog Upravnom odboru Saveta za sprovođenje mira (PIC), koji bi o novom visokom predstavniku trebalo da odlučuje na sastanku zakazanom za 3. i 4. jun u Sarajevu.

Antonio Zanardi Landi rođen je 24. maja 1950. godine u Udinama. Trenutno obavlja dužnost ambasadora Suverenog vojnog malteškog reda pri Vatikanu, a istovremeno je i član Suverenog saveta ovog reda.

Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Padovi, a potom je školovanje nastavio na prestižnoj Nacionalnoj školi za administraciju (ENA) u Parizu, postavši prvi državljanin Italije koji je pohađao ovu uglednu ustanovu.

Tokom bogate diplomatske karijere službovao je u Otavi, Teheranu i Londonu, dok je na prostoru Balkana stekao posebnu prepoznatljivost tokom mandata u Beogradu.

Od 2004. do 2006. godine bio je ambasador Italije u tadašnjoj državnoj zajednici Srbije i Crne Gore. Nakon završetka mandata u Beogradu, preuzeo je funkciju ambasadora Italije u Rusiji i Turkmenistanu, gde je ostao do 2013. godine.

Po povratku iz Moskve imenovan je za diplomatskog savetnika predsednika Italije, a kasnije je nastavio angažman u najvišim diplomatskim i međunarodnim institucijama.