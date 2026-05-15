Kragujevac je večeras bio obojen bojama srpske trobojke, nakon što su na jednom od mostova pristalice SNS-a i građani koji, kako kažu, vole Srbiju organizovali spektakularnu bakljadu uz veliki transparent sa porukom „Srbija pobeđuje“.

Baklje u crvenoj, plavoj i beloj boji osvetlile su most, dok su se ispod vijorile srpske zastave i odjekivale patriotske poruke, stvarajući prizore koji su se munjevito proširili društvenim mrežama.

Snimak obišao celu zemlju

Organizatori su se posebno potrudili da čitav događaj bude zabeležen iz više uglova, pa su spektakularni kadrovi iz Kragujevca ubrzo počeli da kruže internetom i izazivaju lavinu reakcija.

Mnogi građani komentarisali su da ovakve scene vraćaju veru u zajedništvo i pokazuju koliko ljudi žele stabilnu i snažnu Srbiju.

Veliki transparent sa natpisom „Srbija pobeđuje“ bio je centralni simbol događaja, dok su baklje u bojama trobojke dodatno pojačale atmosferu.

„Ovo je prava slika Srbije“

Okupljeni su poručili da žele da pošalju pozitivnu poruku i pokažu da Srbija ne odustaje uprkos pritiscima i pokušajima destabilizacije.

– Ovo je prava slika Srbije. Narod koji voli svoju zemlju, svoju zastavu i koji veruje u pobedu Srbije – rekao je jedan od prisutnih.

Snimci iz Kragujevca već su među najdeljenijim sadržajima na društvenim mrežama, a mnogi ih nazivaju jednim od najjačih patriotskih prizora poslednjih meseci.