Stručnjaci objašnjavaju da zmije imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa i da pomoću njega pronalaze plen, vlagu i sigurna mesta za skrivanje.

Umesto nosom, mirise registruju račvastim jezikom i Jakobsonovim organom, zbog čega mogu da osete čak i veoma slabe tragove u vazduhu.

Miris glodara je najveći magnet za zmije

Najčešći razlog zbog kog zmije dolaze blizu kuće zapravo nisu ljudi, već - miševi i pacovi.

Zmije prate miris glodara jer im oni predstavljaju glavni izvor hrane.

Ako u dvorištu imate:

  • gomile drva
  • neuredne šupe
  • ostatke hrane
  • mesta gde se kriju miševi

velika je verovatnoća da će zmije pratiti taj trag.

Stručnjaci upozoravaju da miris urina i izmeta glodara zmijama služi kao signal da se u blizini nalazi bogat izvor hrane.

Amonijak i životinjski otpad mogu biti problem

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca nisu svesni da neredovno čišćenje prostora gde psi ili mačke obavljaju nuždu može privući zmije.

Miris amonijaka i životinjskog otpada zmijama može delovati kao znak da je prostor pogodan za život ili lov.

Posebno su rizični:

  • zapušteni boksevi
  • mesta sa starim izmetom
  • vlažne površine pune neprijatnih mirisa

Trulo voće pravi lančanu reakciju

Zmije neće jesti voće, ali problem nastaje kada ono počne da truli.

Miris fermentacije privlači:

  • insekte
  • puževe
  • miševe i pacove

a upravo te životinje kasnije privlače zmije.

Zato stručnjaci savetuju da se opalo voće redovno uklanja i da se organski otpad drži u zatvorenim kantama ili komposterima.

Vlažna mesta i stajaća voda idealni su za skrivanje

Tokom vrućih dana zmije traže hlad, vlagu i zaklon.

Zapušteni delovi dvorišta sa:

  • stajaćom vodom
  • mokrom zemljom
  • starim gumama
  • saksijama
  • trulim lišćem

mogu postati savršeno mesto za skrivanje.

Takva područja dodatno privlače žabe i guštere, što zmijama šalje dodatni signal da tu ima hrane.

Kako da zaštitite dvorište od zmija

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:

  • redovno kosite travu
  • uklanjajte gomile otpada i drva
  • čistite ostatke hrane
  • kontrolišite pojavu glodara
  • uklanjajte vlagu i stajaću vodu

Umesto jakih hemikalija, najvažnije je ukloniti uslove koji zmijama govore da je vaše dvorište bezbedno mesto za život.