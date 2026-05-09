Stručnjaci objašnjavaju da zmije imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa i da pomoću njega pronalaze plen, vlagu i sigurna mesta za skrivanje.
Umesto nosom, mirise registruju račvastim jezikom i Jakobsonovim organom, zbog čega mogu da osete čak i veoma slabe tragove u vazduhu.
Miris glodara je najveći magnet za zmije
Najčešći razlog zbog kog zmije dolaze blizu kuće zapravo nisu ljudi, već - miševi i pacovi.
Zmije prate miris glodara jer im oni predstavljaju glavni izvor hrane.
Ako u dvorištu imate:
- gomile drva
- neuredne šupe
- ostatke hrane
- mesta gde se kriju miševi
velika je verovatnoća da će zmije pratiti taj trag.
Stručnjaci upozoravaju da miris urina i izmeta glodara zmijama služi kao signal da se u blizini nalazi bogat izvor hrane.
Amonijak i životinjski otpad mogu biti problem
Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca nisu svesni da neredovno čišćenje prostora gde psi ili mačke obavljaju nuždu može privući zmije.
Miris amonijaka i životinjskog otpada zmijama može delovati kao znak da je prostor pogodan za život ili lov.
Posebno su rizični:
- zapušteni boksevi
- mesta sa starim izmetom
- vlažne površine pune neprijatnih mirisa
Trulo voće pravi lančanu reakciju
Zmije neće jesti voće, ali problem nastaje kada ono počne da truli.
Miris fermentacije privlači:
- insekte
- puževe
- miševe i pacove
a upravo te životinje kasnije privlače zmije.
Zato stručnjaci savetuju da se opalo voće redovno uklanja i da se organski otpad drži u zatvorenim kantama ili komposterima.
Vlažna mesta i stajaća voda idealni su za skrivanje
Tokom vrućih dana zmije traže hlad, vlagu i zaklon.
Zapušteni delovi dvorišta sa:
- stajaćom vodom
- mokrom zemljom
- starim gumama
- saksijama
- trulim lišćem
mogu postati savršeno mesto za skrivanje.
Takva područja dodatno privlače žabe i guštere, što zmijama šalje dodatni signal da tu ima hrane.
Kako da zaštitite dvorište od zmija
Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:
- redovno kosite travu
- uklanjajte gomile otpada i drva
- čistite ostatke hrane
- kontrolišite pojavu glodara
- uklanjajte vlagu i stajaću vodu
Umesto jakih hemikalija, najvažnije je ukloniti uslove koji zmijama govore da je vaše dvorište bezbedno mesto za život.
Komentari (0)