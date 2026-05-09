Stručnjaci objašnjavaju da zmije imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa i da pomoću njega pronalaze plen, vlagu i sigurna mesta za skrivanje.

Umesto nosom, mirise registruju račvastim jezikom i Jakobsonovim organom, zbog čega mogu da osete čak i veoma slabe tragove u vazduhu.

Miris glodara je najveći magnet za zmije

Najčešći razlog zbog kog zmije dolaze blizu kuće zapravo nisu ljudi, već - miševi i pacovi.

Zmije prate miris glodara jer im oni predstavljaju glavni izvor hrane.

Ako u dvorištu imate:

gomile drva

neuredne šupe

ostatke hrane

mesta gde se kriju miševi

velika je verovatnoća da će zmije pratiti taj trag.

Stručnjaci upozoravaju da miris urina i izmeta glodara zmijama služi kao signal da se u blizini nalazi bogat izvor hrane.

Amonijak i životinjski otpad mogu biti problem

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca nisu svesni da neredovno čišćenje prostora gde psi ili mačke obavljaju nuždu može privući zmije.

Miris amonijaka i životinjskog otpada zmijama može delovati kao znak da je prostor pogodan za život ili lov.

Posebno su rizični:

zapušteni boksevi

mesta sa starim izmetom

vlažne površine pune neprijatnih mirisa

Trulo voće pravi lančanu reakciju

Zmije neće jesti voće, ali problem nastaje kada ono počne da truli.

Miris fermentacije privlači:

insekte

puževe

miševe i pacove

a upravo te životinje kasnije privlače zmije.

Zato stručnjaci savetuju da se opalo voće redovno uklanja i da se organski otpad drži u zatvorenim kantama ili komposterima.

Vlažna mesta i stajaća voda idealni su za skrivanje

Tokom vrućih dana zmije traže hlad, vlagu i zaklon.

Zapušteni delovi dvorišta sa:

stajaćom vodom

mokrom zemljom

starim gumama

saksijama

trulim lišćem

mogu postati savršeno mesto za skrivanje.

Takva područja dodatno privlače žabe i guštere, što zmijama šalje dodatni signal da tu ima hrane.

Kako da zaštitite dvorište od zmija

Stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:

redovno kosite travu

uklanjajte gomile otpada i drva

čistite ostatke hrane

kontrolišite pojavu glodara

uklanjajte vlagu i stajaću vodu

Umesto jakih hemikalija, najvažnije je ukloniti uslove koji zmijama govore da je vaše dvorište bezbedno mesto za život.