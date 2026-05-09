Na splitskoj Rivi tokom proslave praznika Svetog Duje, zaštitnika grada, juče je napadnut novinar i saradnik samostalnog srpskog nedeljnika "Novosti" Siniša Vuković, kada mu je nepoznati muškarac uputio uvrede zbog njegovog rada, preneli su hrvatski mediji. On je vređao Vukovića zbog njegovog rada i tema o kojima piše, nakon čega je uzeo motiku sa obližnjeg štanda i krenuo prema njemu, prenela je Slobodna Dalmacija.

Nepoznati čovek optužio je novinara da piše za "četničke Novosti i Slobodanku", aludirajući na Slobodnu Dalmaciju, zamerio mu to što se bavi Jasenovcem, uputivši mu uvrede.

Vuković je pobegao kroz gužvu, a slučaj je prijavljen policiji i trebalo bi da bude procesuiran po službenoj dužnosti kao napad na novinara. Policija je, navodno, već obezbedila snimke nadzornih kamera radi identifikacije počinioca.