Akademija mladih lidera je projekat Fondacije ”Za srpski narod i državu” i podrazumeva političku edukaciju mladih članova Srpske napredne stranke zahvaljujući kojoj stiču nova znanja i veštine iz raznih oblasti, koje će im značiti ne samo za politiku već koja mogu upotrebiti o bilo kojoj profesiji da je reč.

Tokom predavanja, ambasador je istakao važnost obrazovanja, dijaloga i međusobnog razumevanja kao temelja stabilnih međunarodnih odnosa, naglasivši da upravo mladi ljudi imaju ključnu ulogu u izgradnji budućnosti zasnovane na saradnji i poverenju. Polaznici Akademije pokazali su veliko interesovanje, aktivno učestvovali u razgovoru i izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da čuju iskustva i stavove jednog od najznačajnijih predstavnika diplomatskog kora.

Mladi lideri nisu krili oduševljenje: predavanje je ocenjeno kao izuzetno korisno, motivišuće i podsticajno, a susret sa ambasadorom kao dragoceno iskustvo koje dodatno osnažuje njihovu viziju budućeg društvenog i političkog angažmana.

U okviru svoje posete Subotici, ambasador Li Ming sastao se sa gradonačelnikom Subotice, Stevanom Bakićem, sa kojim je razgovarao o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje na lokalnom nivou. Tom prilikom obišao je i Gradsku kuću, jedan od najprepoznatljivijih simbola grada, upoznajući se sa njenim kulturno-istorijskim značajem.

Direktorka Fondacije „Za srpski narod i državu“, Ljubica Bertović, istakla je da ovakvi susreti imaju poseban značaj za mlade generacije.

„Poseta ambasadora Narodne Republike Kine i njegovo obraćanje polaznicima Akademije mladih lidera predstavljaju dragocenu priliku da mladi ljudi iz prve ruke čuju perspektive koje oblikuju savremeni svet. U vremenu složenih globalnih odnosa, negovanje dijaloga, razumevanja i prijateljstva između naroda postaje vrednost od najvišeg značaja. Upravo zato verujemo da ovakvi susreti podstiču mlade da razvijaju širinu, odgovornost i viziju neophodnu za buduće lidere.“

Poseta ambasadora Narodne Republike Kine predstavlja snažan podsticaj daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Kine, kao i dodatnu motivaciju mladima da kroz znanje, odgovornost i saradnju aktivno učestvuju u oblikovanju budućnost.