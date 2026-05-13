Blokaderi su još jednom pokazali svoje pravo lice.

Kako Alo! saznaje, poslanička grupa Pokret slobodnih građana (PSG), Stranka demokratske akcije Sandžaka i Partija za demokratsko delovanje podnela je Skupštini Srbije "Predlog rezolucije o osudi zločina Srbije na Kosovu utvrđenih presudama Haškog tribunala" uz zahtev za hitno usvajanje.

U predlogu se navodi da su tokom sukoba 1998–1999. počinjeni "ubistva, progoni, deportacije, prisilna premeštanja, represija, sistematsko nasilje".

U dokumetnu u koji je Alo! imao uvid, blokaderi navode da imaju razlog da traže donošenje po hitnom postupku.

Kao navode usvajanjem ove Rezolucije, Republika Srbija će pokazati svoju institucionalnu opredeljenost ka suočavanju sa "represivnom prošlošču".

Jano je da iz ovoga prozilazi, da blokaderi žele da žigošu Srbiju kao "represivnu državu".

Ali ko su ljudi koji žele da žigošu Srbiju,?

Blokaderska posla

Upravo su najsnažiniji podržavaoci blokaderske, takozvane "studentske liste" podneli su predlog rezolucije O "osudi zločina Republike Srbije izvršenih na Kosovu".

Vidimo da PSG i drugi podržavaoci blokaderske "liste" u kritičnom trenutku udaraju na svoju državu i svoj narod.

Naime, pored svakodnevnog strašnog nasilja, terora koji trpi srpski naprod na Kosovu i Metohiji zbog ambicija pre svega Aljbina Kurtija i njemu sličnih u Prištini, blokaderi dodatno otežavaju ovom rezolucijom poziciju Srba na KiM. Kao da Srbima nije dovoljno Kurtijevog zuluma.

Međutim, kada treba osuditi genocid nad Srbima, PSG se hitno oglašava i negira zločine nad našim narodom.

Setimo se, poruka ispisana na engleskom jeziku da je jedini genocid na Balkanu bio nad Srbima, za Pokret slobodnih građana na čijem čelu je Pavle Grbić je čin vandalizma i pokušaj zastrašivanja.

Dva plakata zalepljena na ulazu u prostorije PSG bile su povod da se ovaj minorni pokret najhitrije oglasi zvaničnim saopštenjem i na društvenim mrežama.

- Poruka ispisana na vratima „Jedini genocid na Balkanu je bio nad Srbima" nije samo čin vandalizma, već pokušaj političkog zastrašivanja i opasan primer manipulacije istorijom zarad raspirivanja mržnje u društvu - piše pokret Pavla Grbovića.

Osumnjičeni za rušenje državnog poretka

Podsetimo upravo su aktivisti PSG-a među osumnjičnima za rušenje državnog poretka. Prošle godine, pet televizija objavilo je šokantan audio zapis sa sastanka koji je održan 12. marta 2025 u prostorijama PSG u Novom Sadu.

Oni su kako je jasno moglo da se čuje otvoreno govorili i planirali, između ostalog, i upad u RTS, zauzimanje zgrade, paljenje iste, kao i kreiranje talačke krize. Otvoreno su govorili o nasilnoj smeni vlasti u Srbiji, rušenju državnog poretka i izazivanje nereda u državi

Setimo se tada je čelnik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović iznenadio je javnost svojom objavom u kojoj osumnjičene za napad na ustavno uređenje i krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja bez pardona brani i to na sraman način, kako izgleda, opravdavajući ih jer napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.