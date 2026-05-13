Tuga! Srbin Dušan B. (38) poginuo je u Sjedinjenim Američkim Državama u teškoj nesreći, a za sobom je ostavio suprugu i malog sina. Nesrećni Dušan nastradao je samo nekoliko dana pre svog rođendana, što je dodatno rastužilo čitavu javnost.

Vest o tragičnoj smrti Dušana B. iz Užica duboko je potresla srpsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i njegove prijatelje i poznanike u Srbiji. Dušan je nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 9. maja, u mestu Erlsboro, u saveznoj američkoj državi Oklahoma.

- Nesreća se dogodila pod još nerazjašnjenim okolnostima, a Dušan je izgubio život svega nekoliko dana pre svog 38. rođendana. Rođen je u Užicu, gde je proveo deo života pre odlaska u Ameriku, a oni koji su ga poznavali opisuju ga kao vrednog, poštenog i izuzetno srdačnog čoveka koji je uvek bio spreman da pomogne drugima - navodi izvor za medije.

Njegov prerani odlazak ostavio je veliku prazninu među članovima porodice, prijateljima i ljudima iz srpske dijaspore, koji se ovih dana opraštaju od njega emotivnim porukama na društvenim mrežama. Mnogi ističu da je bio čovek velikog srca, posvećen porodici i prijateljima, kao i da je svojim osmehom i pozitivnom energijom ostavljao snažan utisak na sve oko sebe.

Dušan je iza sebe ostavio suprugu i sina, kojima sada stiže podrška sa svih strana.

Nažalost, Dušan B. nije jedini Srbin koji je od početka ove godine poginuo u Sjedinjenim Američkim Državama. Aleksandar C. (34) iz Leskovca tragično je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u februaru na auto-putu I-75 u saveznoj državi Džordžija. U trenutku nesreće upravljao je kamionom, a okolnosti pod kojima je došlo do udesa još uvek nisu u potpunosti razjašnjene.

Na licu mesta intervenisale su hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce i medicinske ekipe, a prema svedočenjima očevidaca, scena je bila veoma potresna.

Aleksandar je godinama živeo i radio u Sjedinjenim Američkim Državama, gotovo deset godina, dok je u Srbiji završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (DIF). Bio je porodični čovek, u braku iz kog ima dva sina, kojima je, kako navode bližnji, bio najveća podrška i oslonac.

Prijatelji ga opisuju kao vrednog, skromnog i uvek spremnog da pomogne drugima, čoveka velikog srca koji je porodicu stavljao na prvo mesto. Njegov iznenadni odlazak ostavio je veliku prazninu i neizmernu tugu kod svih koji su ga poznavali.

