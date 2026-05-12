Srednja škola Nova Gradiška oprostila se dirljivom porukom od svoje učenice Sare Vrbanić (18), koja je preminula usled teške saobraćajne nesreće kod Nove Gradiške.

U emotivnom saopštenju, učenici i školsko osoblje su rekli da ih je njen iznenadni odlazak ostavio u neverici i bolu.

- Sa neizmernom tugom u srcima, opraštamo se od naše drage Sare Vrbanić, koja nas je iznenada napustila, ostavljajući za sobom tišinu. Život nas svakog dana podseća koliko je nepredvidiv, kratak, težak... Dovoljan je trenutak da ugasi mladost, budućnost, prijateljstvo, ljubav... Tvoj iznenadni odlazak ostavio je prazninu u srcima onih koji su svakodnevno svedočili tvojoj mladosti, u srcima tvojih drugova iz razreda i školskih drugova, u srcima tvojih nastavnika. Pokušaćemo da bol koji nas čini neutešnim zamenimo sećanjima na vreme kada si bila deo nas. Sada si deo drugog sveta, sveta anđela , koji će te grliti umesto nas i sa kojima ćeš deliti svoje snove. Sve što nam je ostalo da živimo je nada da ćeš nas ponekad pogledati sa osmehom, sa nadom da ćemo moći da prevaziđemo tugu koju osećamo. Draga Sara, počivaj u Božjem miru i nastavi da sanjaš svoje snove - navodi se u saopštenju škole.

Prijatelji i poznanici se takođe opraštaju od Sare na društvenim mrežama, objavljujući zajedničke fotografije i emotivne poruke. Jedna od prijateljica je rekla da su zajedno planirale leto i odmor nakon diplomiranja.

- U ponedeljak je trebalo da se smejemo na odmoru, a sada palimo sveće za nju. Neverovatno je da nečija neodgovornost može u sekundi da stavi tačku na život koji je tek počeo - rekla je kroz suze.

Sara Vrbanić, učenica završne godine Gimnazije Nova Gradiška, preminula je u bolnici u Slavonskom Brodu nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila 6. maja u Adžamovcima, na širem području Nove Gradiške.

Prema policijskim informacijama, 37-godišnji vozač pod dejstvom droga nije na vreme primetio vozilo ispred sebe i, pokušavajući da izbegne sudar, prešao je u suprotnu traku.

Zatim je udario u automobil u kojem su se nalazili Sara i dve njene prijateljice. Udar je bio silovit, a Sara je zadobila teške povrede glave i unutrašnjih organa. Uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći i naporima lekara, povrede su bile preteške i Sara je izdahnula.

Policijska uprava Brod-Posavina potvrdila je da je podneta krivična prijava protiv 37-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je izazvao smrtonosnu saobraćajnu nesreću. Zbog prisustva opijata u njegovom sistemu, preti mu višegodišnja zatvorska kazna.

Alo/Večernji list

