Nacionalnu naknadu za starije osobe dobiće 19.367 korisnika (80,24 % žena i 19,76 % muškaraca), za šta je iz državnog budžeta obezbeđeno 3.095.535,70 evra.

Ko ima pravo na naknadu?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je:

- navršio 65 godina života, sa prebivalištem na teritoriji Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava

- da nije korisnik penzije niti osiguranik u obaveznom penzijskom osiguranju

- da njegov prihod i/ili prihod članova njegovog domaćinstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu domaćinstva mesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (320,44 evra)

- da nije korisnik prava na garantovanu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj zaštiti

- da mu nije priznato pravo na uslugu smeštaja prema propisima o socijalnoj zaštiti

- da nije zaključio ugovor o dosmrtnom izdržavanju ili ugovor o doživotnom izdržavanju kao primalac izdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđivanje ništavosti ili poništenje ugovora.

Kada se isplaćuje novac?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahteva, ako su ispunjeni svi uslovi propisani za sticanje prava.

Korisniku penzije pravo pripada od prvog dana nakon obustave isplate penzije iz obaveznog penzijskog osiguranja, a korisniku garantovane minimalne naknade od prvog dana nakon prestanka prava na garantovanu minimalnu naknadu.

Zahtev za nacionalnu naknadu može se podneti bilo kada, i to lično u područnoj organizacionoj jedinici HZMO-a prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, preporučenom poštom ili elektronskim putem u sistemu e-Građani.

