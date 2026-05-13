Davne 2017. godine, voditelj Ognjen Amidžić naišao je na situaciju u emisiji sa kojom se nije često suočavao, a o drami u kojoj je glavni akter bila pevačica Nada Obrić i danas se govori.
Naime, muzička zvezda se uvredila i htela je da napusti emisiju Ognjena Amidžića, jer ju je pitao o njenom mafijaškom delu života.
- Čekaj, čekaj, Ognjene… Dogovorili smo se da ne pričamo o tome, ti kao da si u strahu od Nade Obrić . Zar nisam zaslužila da kažeš "50 godina na sceni - ljutito je rekla Nada, a zatim ustala sa stolice u nameri da napusti emisiju.
Ognjen je bio zbunjen, ali je uspeo da je odgovori od ideje.
"Izvini, Nado"
- Želim da se držim dogovora, a pošto se ti ne držiš dogovora - rekla je Nada i kada joj se Ognjen izvinio, vratila se na mesto.
- Evo, ja ću da se držim dogovora. Izvini, Nado - rekao je Amidžić.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)