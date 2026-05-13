Novi skandal potresa Hrvatsku nakon što su u Solinu osvanuli uvredljivi i sporni grafiti sa ustaškim simbolima i porukama mržnje, što je izazvalo burne reakcije građana, civilnih inicijativa i lokalnih vlasti. Fotografije išaranih zidova brzo su se proširile društvenim mrežama, dok brojni građani traže hitno uklanjanje spornih natpisa.

Prema navodima lokalnih inicijativa, deo zidina i javnih površina u Solinu prekriven je simbolima i porukama koje mnogi ocenjuju kao govor mržnje i veličanje ekstremističke ideologije.

Na slučaj je reagovala Splitska građanska inicijativa, koja je upozorila da se ovakvi grafiti sve češće pojavljuju i da ozbiljno narušavaju ugled grada poznatog po bogatoj istorijskoj i kulturnoj baštini.

Građanske inicijative upozoravaju na „fašizaciju zidina“

Predstavnici inicijative kritikovali su stanje u gradu i način na koji se javni prostori koriste za ispisivanje spornih poruka.

– Nekada je Solin bio jedan od važnijih centara antičke civilizacije, a danas su zidovi grada prekriveni grafitima i neprimerenim porukama – naveli su iz Splitske građanske inicijative.

U saopštenju su ironično komentarisali stanje u gradu, pominjući i američkog predsednika Donald Trump, uz tvrdnje da gradske zidine godinama pokazuju „tendenciju fašizacije“.

Njihova objava izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, gde su građani podeljeni — dok jedni traže hitnu reakciju vlasti i strože kazne za autore grafita, drugi tvrde da je reč o „navijačkim i patriotskim simbolima“.

Oglasio se gradonačelnik: „Uklanjamo ih, ali se stalno vraćaju“

Povodom skandala oglasio se i gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, koji je potvrdio da gradske službe redovno uklanjaju grafite, ali da se novi vrlo brzo pojavljuju.

– Teško se boriti protiv toga. Redovno ih uklanjamo, ali se pojavljuju novi. Poslaćemo radnike ponovo da ih očiste – rekao je Ninčević.

Prema njegovim rečima, grad ulaže napore da očuva izgled istorijskog jezgra Solina, ali problem ne može trajno da bude rešen bez identifikovanja i kažnjavanja odgovornih.

Šta ovaj slučaj govori o atmosferi u regionu

Analitičari upozoravaju da ovakvi incidenti dodatno podižu tenzije u regionu i pokazuju koliko su istorijske i nacionalne teme i dalje veoma osetljive na prostoru bivše Jugoslavije.

Posebno zabrinjava činjenica da se sporni simboli i poruke mržnje sve češće pojavljuju na javnim mestima, uprkos kritikama građana i organizacija za ljudska prava.

Solin, grad poznat po ostacima antičke Salone i bogatom kulturnom nasleđu, sada se našao u centru regionalne pažnje zbog grafita koji su izazvali novu buru u javnosti.

Za sada nema informacija da li je policija identifikovala osobe odgovorne za ispisivanje spornih poruka.