Žaklina Tatalović, perjanica N1 televizije, prihvatila je poziv blokaderske "studentske" liste i njeno ime će biti na spisku ljudi za izbore, piše blokadersko glasilo Direktno.

Oni pišu da Žaklina ide u politiku nezadovoljna promenama u N1.

Taj medij podseća na ono što smo i mi ranije pisali, a to je da se i do sada nezvanično znalo da će ona biti na toj blokaderskoj listi.

Tatalović je već godinu i po dana sa blokaderima na ulici, sa njima ometa živote građana, a obeležile su je razne laži, kao što se već danima pisalo da je slagala ko joj je deda. Da podsetimo, Žaklina Tatalović godinama tvrdi da je unuka akademika Nikole Hajdina, a nakon demanta porodice, usledilo je još veće raskrinavanje. Opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.

To čak onima koji je stavljaju na listu nije smetalo - izgleda da je pogodno kada neko laže...