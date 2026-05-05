Ne stišava se bura oko slučaja novinarke N1 i perjanice blokaderske liste Žakline Tatalović, nakon što se, nakon što se pojavilo pismo sina akademika Nikole Hajdina u kom od redakcije N1 traži da koriguje informaciju da je novinarka Tatalović unuka slavnog inženjera ili da novinarka objasni u kakvoj je rodbinskoj vezi sa njim, što je godinama unazad tvrdila. Sada se na društvenim mrežama nižu komentari nakon saopštenja N1 na ovu temu.

"Dokumentacija kaže da su iz istog sela. Ona je jasno rekla da joj je deda. Sin demantovao pre godinu dana, vi ste tekst uklonili tek kad je Informer objavio. Smešno i jadno",

"Biljana Srbljanović kad je pala sa kokainom Peščanik je otkačio, kad se provalilo da je Žake blesava - N1 odlučili da se valjlaju u blatu zajedno",

"Pa šta ako joj nije deda. Ima pravo da ga smatra dedom. To niko ne može da joj zabrani. I ljudski je lagati. Nema čoveka koji u životu nije slagao. Podrška za Žaklinu Hajdin",

"Ne kune majka sina što se kocka nego što "se vadi". Baš ste joj pomogli",

"Bitno je da ona ima pravo da se oseća kao nuka Nikole Hajdina, bez obzira na nejeno poreklo i bez obrzira šta na to kažu članovi porodice Hajdin"

"Deda od muške tetke, sa ujnine strane"

Jeste i meni je majka iz okoline Zrenjanina, u blizini Zrenjanina je Idvor, to odmah povlači da mi je Mihajlo Pupin pradeda, normalno! Kako vas bre samo nije sramota. Bedni ste i jadni reči nemam".

