Kada u vezi nedostaje iskrenost kada je novac u pitanju, dolazi do finansijske nevernosti - skrivanja, laganja ili gomilanja novca, što može biti podjednako bolno kao i preljuba.

Takve situacije često uništavaju poverenje i osećaj sigurnosti u vezi. Finansijski problemi često prerastaju u dublje emocionalne sukobe. Upravo zato savetnici upozoravaju da ovu temu ne treba ignorisati.

Klinički psiholog dr Vendi Volš upozorava da laganje o novcu može naneti više štete braku nego afera. „Opasnost od finansijske nevernosti je mnogo veća i može imati dugoročnije posledice po brak - supružnike, ali i decu“, ističe ona.

Otkriće da partner nije bio iskren oko finansija može potpuno poljuljati poverenje. Takva izdaja često ima trajnije posledice od romantične nevernosti.

Prvi korak u rešavanju problema je priznanje i otvoren razgovor. Istraživanja pokazuju da se mnogi parovi suočavaju sa novčanim tajnama, pa je važno pristupiti temi smireno i bez optužbi.

Ako partner prizna grešku, potrebno je jasno postaviti granice i raditi na promeni ponašanja. Prema rečima savetnika i bračnog para Tejlor i Megan Kovar, „važno je biti iskren, ali i spreman da oprostimo“.

Sledeći korak je uvođenje novih finansijskih navika i bolja komunikacija. To uključuje veću transparentnost, zajedničko upravljanje novcem i jasna pravila trošenja. Tejlor i Megan naglašavaju da „otvorena komunikacija o finansijama sprečava iznenadne i neplanirane dugove“. Ako je situacija ozbiljna, preporučuje se i stručna pomoć, uz istovremeno negovanje odnosa i prepoznavanje napretka, piše Your tango.