Digla se ozbiljna prašina poslednja dva dana na društvenim mrežama, nakon što se pojavilo navodno pismo sina akademika Nikole Hajdina u kom od redakcije N1 traži da koriguje informaciju da je novinarka N1 i perjanica blokaderske liste Žaklina Tatalović unuka slavnog inženjera ili da novinarka objasni u kakvoj je rodbinskoj vezi sa njim, što je godinama unazad tvrdila.

N1 je sa svog sajta skinuo vest o rodbinskoj povezanosti Žakline Tatalović i nekadašnjeg predsednika SANU.

Šta je govorila Tatalović

Žaklina Tatalović je u više navrata izjavljivala da je unuka Nikole Hajdina, a posebno je na tu temu govorila početkom februara prošle godine kada je izveštavala sa protesta "1, 2, na 3 mosta" u Novom Sadu. Tom prilikom je izjavila šta bi "njen deda akademik Nikola Hajdin" rekao da vidi studente koji se okupljaju na Mostu slobode koji je, kako je pre Žaklininog uključenja rekla Danica Vučenić, projektovao baš "deda Žakline Tatalović Nikola Hajdin".

- Stalno je govorio da je demokratija jako teška u siromašnim zemljama, kao i da je svestan toga da političari nikako ne vole intelektualce. Ja mislim da smo svedoci sada te obe misli, obe rečenice, dakle da demokratija jeste teška u siromašnim zemljama, ali da evo polako, možemo da kažemo, koračamo ka njoj, a i da političari zaista ne vole ni intelektualce, ni ove mlade ljude, akademike koji će jednog dana biti intelektualci - rekla je Žaklina Tatalović u uživo uključenju na N1 TV.

- I da bi zaista bio srećan što su ovde studenti, što će ovde verovatno doći i studenti Građevinskog fakulteta na kojem je on predavao, tako da verovatno bi bio srećan što u ovom trenutku na njegovom mostu najviše miriše ta sloboda - izjavila je Tatalović.

Kako se navodi, upravo tada je porodica prvi put reagovala i demantovala iznete tvrdnje. Nakon toga, određeni sadržaji u kojima se govorilo o toj temi više nisu bili dostupni na sajtu, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti.

Naime, u pismu koje potpisuje prof. dr Rade Hajdin, sin akademika Nikole Hajdina, zahteva se od redakcije N1 da se koriguje vest u kojoj Žaklina Tatalović priča o "svom dedi Nikoli Hajdinu". Pismo prenosimo u celosti:

"Poštovana redakcijo,

Danas u video prilogu kao i u tekstu na Vašem sajtu se navodi da je Vaša novinarka Žaklina Tatalović unuka moga pokojnog oca akademika Nikole Hajdina. Ja sam sin jedinac moga oca i i imam tri sina koji su jedini unuci moga oca. Ja gđu Tatalović ne poznajem i nikada je na nekom familijarnom skupu nisam video. Molim Vas da ovu dezinformaciju korigujete ili da gđa. Tatalović razjasni u kakvim je to ona rodbinskim odnosima sa mojim ocem i samim tim i sa mnom. Unuka sigurno nije.

Posebno mi je žao da Vaša kuća plasira ovu dezinformaciju jer cenim Vaše napore za jednu Bolju Srbiju. Nažalost ovim prisvajanjem moga oca gubite na verodostojnosti.

Srdačni pozdrav,

Prof. dr Rade Hajdin"

Takođe, u jednom od intervjua Tatalović je pričala zbog čega je odabrala da studira novinarstvo opet spomenuvši "dedu Nikolu Hajdina".

- To je zanimljiva priča testiranja posle srednje škole. Ispalo mi je da treba da studiram i novinarstvo i medicinu. U mojoj porodici su se uglavnom bavili elektrotehnikom i građevinom jer je deda Nikola Hajdin smatrao da je to u redu i mog tatu i strica terao da studiraju građevinu. Za mene su se svi malo šokirali. Nisam dobro znala hemiju ali sam "kidala" istoriju što mi je trebalo za FPN. Tako da sam ostala neostvarena doktorka kod koje kolege dolaze kad ih nešto boli. Često kada mi nije dan na poslu kažem sebi: "Žaklina, a možda bi ti bolje stajao beli mantil od mikrofona".

"Hajdin Nikola mi je deda"

Tatalovićeva je, takođe, u više navrata na mreži Iks pisala da joj je akademin Nikola Hajdin deda, a jednom i da je "potomak (Nikole) Tesle i (Nikole) Hajdina".

Ona je 2018. godine na svom profilu na "Iksu" šerovala jedan od poslednjih intervjua Nikole Hajdina, s tim što je tada napisala da je on u stvari brat njene bake.

Prozivaju je kolege

Reakcije se nižu na društvenim mrežama nakon objave ovog pisma, a a Tatalovićku prozivaju čak i kolege.

Tako je blokaderska novinarka Antonela Riha na društvenoj mreži X napisala:

"Da se i ja pohvalim: meni je jedan deda bio kamenorezac/klesar a drugi nadničar", stoji u objavi.

Žaklina Tatalović se još uvek nije oglasila kako bi objasnila o čemu se radi.

BONUS VIDEO