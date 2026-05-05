Žaklina Tatalović, perjanica N1 televizije, prihvatila je poziv blokaderske "studentske" liste i njeno ime će biti na spisku ljudi za izbore, piše blokadersko glasilo Direktno.

Oni pišu da Žaklina ide u politiku nezadovoljna promenama u N1.

Taj medij podseća na ono što smo i mi ranije pisali, a to je da se i do sada nezvanično znalo da će ona biti na toj blokaderskoj listi.

Pored toga, na društvenim mrežama povela se polemika o tome što Žaklina nakon što je prihvatila poziv blokadera nije dala otkaz na televiziji na kojoj je zaposlena.

Ana Martinoli, profesor sa Fakulteta dramskih umetnosti na društvenoj mreži Iks istakla je da je Tatalović morala da obavesti urednike o političkom učešću, te da je morala prestati sa radom, odnosno izveštavanjem sa blokaderskih skupova.

S druge strane, dodaje Martinoli, ako su urednici sve to znali, onda nastaje novi nivo problema.

-Ukoliko je informacija tačna, onog momenta kada je poziv prihvatila morala je da obavesti urednike i da više ne bude reportkerka/novinarka zadužena za praćenje studentskog pokreta/protesta. Ako su urednici znali, pa je slali na te zadatke, to je dodatni nivo problema - napisala je profesorka.

U praksi nije realno da radi u novinarstvu, jer se gubi kredibilitet neutralnog izveštavanja. U tom slučaju može da postoji ozbiljan sukob interesa.