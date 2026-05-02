Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u informativni program TV Informera.

Predsednik Vučić govorio je o svim najaktuelnijim temama - od političkih i ekonomskih tema, do najnovijih dešavanja na političkoj sceni.

Situacija sa NIS-om

"Što se NIS-a tiče, ponovo smo razmenili šerholder agrimente sa mađarskom stranom, od ponedeljka ili utorka ćemo se sastati sa njima. Nije sve jednostavno zbog različitih procedura oko Rafinerije. Mađari žele najbolji mogući ugovor, a mi najbolje uslove za Srbiju. Verujem da ćemo postići dogovor uprkos svoj ovoj krizi u svetu, stvari se kreću u dobrom pravcu. Problem su rezerve koje trošimo i da li ćemo da stignemo da ih zanovimo. Gubimo veliki novac, ali smo srećom obezbedili finansijske jastuke. Imamo odličnu fiskalnu politiku, vodili smo računa da imamo dovoljno novca na računu, i zato možemo da izdržimo ali to nije beskonačno. Ja sam srećan, jedna stvar je zaista tačna - mi smo uspeli da obezbedimo sigurnost tako da oni koji govore najgore o meni i nama, ne čekaju na pumpama u redovima", rekao je Vučić.

"Takođe, važno je da sve ovo što se dešava u odnosima Kine i Evrope, SAD i Evrope, Rusije i Evrope, utiče i na nas. Nove carine na evropske automobile uticaće i na nas, vezani smo za njihovu industriju. Plašim se da će to doneti nove negativne posledice za nas", kaže Vučić.

Predsednik kaže da ne očekuje talas otpuštanja u domaćim fabrikama vezanim za auto-industriju, ali da moramo naći nove investicije.

Ugovor sa Šendongom

"Vezani smo najvećim delom za evropsku automobilsku industriju. Mi se trudimo da damo najbolje uslove fabrikama. Juče sam u Pančevu razgovarao, imali smo priliku da se pohvalimo fantastičnim investicijama. Suviše su to velike kompanije, oni dođu da ostanu mnogo godina i to je od izuzetnog značaja za nas. Moramo da pronalazimo nove poslove, nove investitore da dovodimo. Zato ću ići u Azerbejdžan i u Kinu i imaću jednu veliku evropsku posetu u narednih mesec dana", rekao je on.

"Mi ćemo u narednih 10 dana potpisati komercijalni ugovor sa Šandongom za prvu fazu "Karađorđa", i za najduže 4 godine imaćemo nove saobraćajnice, povezivanje Miloša Velikog, povezivanje Lazarevca sa Aranđelovcem i tako dalje. Taj ugovor je vredan oko milijardu i 300 miliona evra. Ukupno preko 90 kilometara na severu Šumadije ili južnom delu Beograda. To su velike vesti za nas", rekao je Vučić.

"Na tri lokacije će Azerbejdžanci da napadnu 'Smajli', Šandong radi izuzetan posao na Dunavskom koridoru, Srbija se gradi neverovatnom brzinom, Čačak - Kraljevo otvaramo do Vidovdana", rekao je predsednik.

"Imamo novac za sve ovo što sam rekao. Ovo nas mnogo sekira i pravi probleme - sa cenom nafte u svetu. Amerikanci imaju manje prihode, ali su postali prvi put neto izvoznik nafte, možda imaju računicu ali mi u Evropi je nemamo. Ako krene zaustavljanje kazahstanske nafte preko "Družbe", ako stane katarski gas, zabrinut sam kako će biti u celoj Evropi. Možda ćemo izdržati 10 dana duže ali osetiće se i kod nas", upozorava Vučić.

"Stopa rasta nam je dobra, MMF predviđa da ćemo brže rasti od ostalih zemalja u Evropi, to su fenomenalne vesti za ljude u Srbiji. Sad samo da dodatno ulepšavamo Srbiju, gradimo i radimo. Nisam očekivao da će Amerikanci ovom brzinom da krenu u suprotstavljanje Nemačkoj i Evropi", kaže on.

O Trampovoj najavi povlačenja vojske iz Nemačke

"Veoma je ozbiljno, ruše se berze na osnovu jedne izjave. Prava politička izjava koja govori o odnosima Amerike i Nemačke. Ono što je Merc rekao Trampu, pa Trampov odgovor, očigledno je da se interesi više ne poklapaju i da smo došli do neke tačke bez povratka. Ne mislim da je za srpsku privredu i politiku dobro da ti odnosi budu lošiji. I Kina je rekla, dala snažnu izjavu protiv takvih mera, sve te stvari se komplikuju, naše je da to izdržimo. Dobro je da ne lete rakete na Bliskom istoku, ali se situacija nije promenila, samo se ekonomski produbljuje. Očigledno je da će se ekonomski sukobi nastaviti na visokom nivou", kaže predsednik.

O cenama goriva u Srbiji

"Možemo da izdržimo još neko vreme, ali niko ne može beskonačno. Nafta je bila 65 dolara po barelu, zaključena je na 112. Pala je sa 124, ali je svakako na mnogo višem nivou. U svakom slučaju, to su nezamislivo visoke cene, ja se plašim da je Kiril Dimitrijev bio u pravu i da će ta cena i dalje da raste. Plašim se da to niko ne može da izdrži. Čini mi se da postoji nekakva prećutna saglasnost i da nikome ne smeta što će najveću cenu da plati Evropa. Na Filipinima i u Indoneziji već plaćaju visoku cenu,a li Evropa će platiti najveću. Mi tu ne možemo da budemo u plusu nikako", kaže Vučić.

O priznanju Jelene Obućine

"Oni nisu rekli da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju, a neki drugi su rekli da je preminulo. Svakako su izazvali uznemirenje javnosti, bila je to velika i gnusna laž. Sad bi rekli neki, dobićemo priznanje da je laž bila i zvučni top. Tako je njihova novinarka Jelena Zorić priznala da su lagali za Jovanjicu, ali tri godine su lagali narod pa rekli da nije istina, pa ćemo da nastavimo sa neistinama. U eri pokušaja obaranja sa vlasti ima ne samo neprofesionalnog, nego namernog postavljanja na zlurad način. Istog dana su znali da su lagali, jer su izmislili privatnu bolnicu a nama je trebalo dva sata da proverimo sve bolnice. Svima je jasno da dete vodite u Tiršovu ako je povređeno, ili u Urgentni, a ne na privatnu kliniku. FSB je dokazao da je zvučni top bio laž, sve su lagali želeći da nas predstave kao zlikovce, a jedini koji su potezali oružje su oni. Bili su jedini koji su palili automobile", podsetio je Vučić.

"Obućina nije glupa, ona je videla da se u Srbiji živi bolje. Mi smo na nivou do 43 posto javnog duga, skoro duplo manje nego u Nemačkoj, mi smo nisko zadužena zemlja. Ali uz sve te njihove obmane, na kraju nisu mogli da se otmu utisku da žive bolje nego ikada, a nije meni zbog njih koji žive dobro nego zbog onih koji nisu toliko bogati, za te ljude se borimo i moramo da pokažemo više pažnje, više brige, za svakog penzionera, bolesne, decu... Ja imam primedbe na rad Vlade, očekivao sam agresivan pristup u smislu dovođenja novih fakulteta, univerziteta, dovođenja mladih umesto da ih puštamo da odu u inostranstvo", primetio je Vučić.

"Što se tiče priznanja, ona je lepo primetila da sam ja insistirao na tom detalju. Svi mi znamo da nije bilo nikakvog zvučnog topa, ali ne vredi, hiljadu puta su slagali. Baš ih je bilo briga, služilo je za revoluciju. Trebalo je za Vidovdan posle propalog 15. marta da se mobilišu. Sada imaju izbore pa će imati priliku da pokažu svoju ne-politiku", kaže predsednik.

O raspisivanju izbora

"Mnogo ljudi ide na odmor, mnogo ne ide. Oni idu i u septembru, oktobru i u novembru, sve više ljudi ima novca za kratke destinacije u Evropi. Ali mnogi građani ne idu, ne raspisuju se izbori kada se neko brčka nego kada državi najviše odgovara. U ovom trenutku ne mogu ni da razmišljam o tome zbog situacije koja se dešava. Ne isključujem mogućnost da bude tada, a ne isključujem ni da budu u novembru", kaže Vučić i dodaje da nam izbori dolaze i da udarni tandem Đokić-Bodiroga ima veliku šansu za pobedu.

"I dan danas ne znate da li je njihov program Nataše Kandić ili Mila Lompara, ne znaju ni oni. Ljudi vide ko radi i ima plan i program i znaće to da nagrade. Ja imam nešto drugačije brojeve", rekao je Vučić komentarišući poslednje istraživanje Faktor plusa.

"To može da se promeni, mogu oni da pobede a možemo i mi. Video sam jednog od blokadera, rekao je da li je SNS prijavio štandove da podele materijale. To pitaju oni koji su održali hiljade neprijavljenih skupova, štandovi se ne prijavljuju. A oni nadiru, nasrću na svaki štand jer ne mogu da istrpe da postoje ljudi koji drugačije misle. Ali oni koji su lagali za dečaka, za Jovanjicu, pokušavali su da im kažu da smo mi neprijatelji. Mi nismo neprijatelji, pozivam ih da pruže ruke jedni drugima. Izbori će biti demokratska utakmica, onaj ko pobedi vladaće u Srbiji i biće mnog važnih pitanja u unutrašnjoj i spoljnoj politici koja će morati da se pretresu", kaže Vučić.

O političaru Đokiću, sastanku sa Martom Kos i eventualnom priznanju Kosova

"Ne mislim i nisam saglasan da su Marta i on toliko važni da o takvim stvarima razgovaraju. Podrazumeva se da računaju da bi on vodio finiju politiku prema Prištini i drugima od nas, ne mislim da Marta Kos mašta da to može da završi Đokić, ne mislim ni da nju neko toliko sluša. Ona je prekoračila određene standarde kada je rekla da je narod Srbije protiv svoje vlasti, zato je iz EU došao demanti jer se Evropa na tako brutalan način nije umešala ni u mađarske izbore. Uskoro me očekuje susret sa jednim velikim evropskim liderom i neću sada da izlazim sa odgovorima na to u javnost. Njihov razgovor je demonstrativno prikazivanje podrške i ja to prihvatam. Razumem da sam nepodoban i neposlušan, ja želim najbolje za Srbiju a oni žele nekoga ko će više da vodi računa o njima", kaže Vučić.

O nasilju blokadera

Na pitanje kako ljudi reaguju kada on pozove na spuštanje tenzija, Vučić kaže:

"Ne mogu da kažem da uzvrate, uvek ću da molim da ne uzvrate. Kao što vidite, to je sve mali broj ljudi ali uvek su veoma nasilni, to su radili i u Resniku, svuda, na svakom mestu", podsetio je on.

"Ja zato ponavljam, tamo gde ima naše krivice, meni nije teško da priznam i izvinim se. A ono što su uradili u Magliću, to dolazi iz kriminalnih struktura i verujem da će to policija obelodaniti. Kada protestujete protiv vlasti, postoji ogroman broj nezadovoljnih - neki zbog toga što su u kriminalu, u drogi, u ovom ili onom poslu. Obični ljudi ne spaljuju automobile, ja pozivam sve da spuste tenzije", kaže predsednik.

"Ovi ljudi nisu u stanju da prihvate istraživanja na normalan način. Tačnije istraživanje od Faktor plusa, oni su dobri, ali Ipsos radi najtačnije. Ja dobijam na stotine stranica. Oni nisu u stanju da prihvate istraživanje, ako im se ne sviđa, onda im je kriv direktor Blica jer je razgovarao sa mnom. Ne mogu da me pozovu u svoj studio jer ne mogu da mi kažu kako da govorim. Ne sme Đokić da dođe sa mnom na razgovor. Šta da mi kaže kada ga pitam, kada si govorio da su ti upali na Univerzitet kada se dogodila smrt Milice Živković, više su tuge pokazali za psom nego za tim detetom. Nije njima do empatije, ni do 16 stradalih u Novom Sadu ni do Milice, samo im je do vlasti", ukazao je Vučić na kraju razgovora i još jednom pozvao na dijalog i spuštanje tenzija.

Prethodno, Vučić je juče izjavio da će se Srbija boriti protiv pokušaja da se takozvano Kosovo integriše u NATO i izrazio nadu da se to neće dogoditi, uz podsećanje da su u tom vojnom savezu četiri članice koje nisu priznale nezavisnost tzv. Kosova.

Vučić je u Pančevu, na pitanje novinara da prokomentariše to što su trojica američkih kongresmena predstavili Predstavničkom domu inicijativu da se tzv. Kosovo integriše u NATO, rekao da je Priština to radila i preko Hrvatske i Albanije, koje su članice NATO-a, kroz vojni savez.

''Mi ćemo uskoro imati važne vežbe sa njima (NATO). Razgovaramo sa njima, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se tako nešto ne dogodi. Ne zaboravite da postoje četiri zemlje koje su članice NATO-a, kao što je pet članica u EU, koje nisu priznale Kosovo. Ne vidim kako bi to moglo lako da prođe, ali da sačekamo da vidimo'', rekao je Vučić novinarima u Pančevu, gde je prisustvovao otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi ''Pančevo''.

Odgovarajući na pitanje o navodima ''Slobodne Bosne'' da je Institut za nuklearne nauke ''Vinča'' potpisao ugovor sa ruskim Rosatomom za isporuku radioaktivnih izotopa Srbiji i da Vučić i Putin ''nešto spremaju'', naveo je da su to gluposti.

''Mi se mučimo, uz nekoliko dobrih stručnjaka koje imamo u 'Vinči', da se bavimo nekakvim farmaceutskim problemima i tako dalje, a oni valjda misle da neko pravi atomsku bombu. Mnogo ludaka ima, u svetu se to širi, društvene mreže su tome mnogo pomogle i ne vredi, kad neko hoće da lupa gluposti, onda mu je široko polje, rekao bih, gotovo neograničeno'', kazao je predsednik Vučić.