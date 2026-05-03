U objavi stoji:

"Kmetske duše brinu samo za svoj džep, ja brinem za naš narod."

Prethodno, predsednik Vučić rekao je juče, povodom izjave novinarke Jelene Obućine da je novinar N1 izneo neproverenu informaciju o navodno povređenom detetu na protestu u Valjevu prošle godine, da je važno to što se saznaje čime i kakvim lažima su se služili oni koji su pokušali da sprovedu obojenu revoluciju.

Vučić je za TV Informer rekao da očekuje da će priznati i da je vest o korišćenju zvučnog topa na protestu 15. mata prošle godine takođe lažna.

"Samo jedan detalj: oni nisu rekli u svom izveštaju da je dete preminulo, već da se nalazi u teškom stanju i da se nalazi u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu, a neki drugi su u izjavama za medije i za društvene mreže govorili da je dete preminulo. Oni su svakako izazvali ne samo uznemirenje javnosti, već je to bila jedna gnusna i strašna laž, i sad se postavlja pitanje, neko bi rekao, ili bi trebalo da kažem: dobro je da smo dobili priznanje da je laž, dobićemo priznanje da je laž i zvučni top, kao što smo dobili priznanje da je sve oko Jovanjice bilo laž", rekao je Vučić u telefonskom uključenju za Informer TV na pitanje da prokomentariše priznanje novinarke Jelene Obućina da je u tom slučaju emitovana neproverena informacija.

Vučić je dodao i da su opozicioni mediji porodicu Vučić i njega lično tri godine optuživali da su narkodileri, ali da je na kraju novinarka Jelena Zorić rekla da je sve laž i da se nigde ne spominje niko ko je član porodice Vučić.

"I sad bi neko rekao: 'Šta mi imamo od toga?'. Tri godine ste podizali tenzije, tri godine ste obmanjivali narod, posle tri godine u jednom trenutku rekli da to nije istina, pa ćemo da nastavimo sa drugim neistinama", rekao je Vučić. Dodao je da je za njega važno da se sazna sve čime su se služili oni koji su pokušali da sprovedu "obojenu revoluciju".

