Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je da ne može da veruje da neko neće da ide u vojsku Srbije jer se ne slaže sa mišljenjem predsednika države.

-Oni kao da priželjkuju neku jakobinsku diktaturu, Robespjer da dođe sa giljotinom, pa će Srbija naglo da procveta. Taj narativ se pravi 10 godina. Srbija je pet puta razvijenija i 105 puta bolja nego što je bila. Nije normalno da neko kaže da će nekoga da ubije jer nemaju isto mišljenje. Rekli ste da neće da idu u VS jer je to SNS vojska.

Kakva SNS vojska, to je Vojska Srbije! Ja sam išao u vojsku u vreme Slobodana Miloševića, iako se nisam slagao sa njegovim mišljenjem. Šta je trebalo da kažem, da neću da služim vojsku jer je on predsednik države - naveo je Vučević.