Sarajevski "Dnevni avaz" objavio je tekst u kojem navodi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, preko saglasnosti za podršku Telekoma Srbija, praktično omogućio građanima Bosne i Hercegovine da gledaju utakmicu svoje reprezentacije protiv Kanade na Svetskom prvenstvu.

U tekstu pod naslovom „Spas u zadnji čas! Dok Konaković bljuje vatru, Vučić spasio obraz Trojke pred narodom“, sarajevski list navodi da su građani BiH zahvaljujući ovom potezu dobili priliku da bez dodatnih troškova prate nastup svoje reprezentacije.

Kako se navodi, vest da će Federalna televizija prenositi utakmicu izazvala je zadovoljstvo građana, ali i otvorila pitanje zašto nadležne institucije u BiH nisu same i na vreme obezbedile ono što bi trebalo da bude njihov posao.

Avaz ističe da građane ne zanimaju politička prepucavanja, već činjenica da mogu da gledaju reprezentaciju bez dodatnih pretplata i posebnih paketa.

Posebno se apostrofira ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković, koji je ranije oštro kritikovao Telekom Srbija i predstavljao ga kao pretnju medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini.

Sarajevski list sada podseća da je upravo podrška Telekoma Srbija imala važnu ulogu u rešavanju problema sa prenosom, uz ocenu da je za takvu pomoć bila potrebna i saglasnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- I tako dok Dino bljuje vatru, predsednik Srbije Aleksandar Vučić spasava obraz Trojke pred narodom, jer je bez dileme morao dati saglasnost za podršku Telekoma Srbija koju je dobila FTV - navodi se u tekstu "Dnevnog avaza".

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da ovakva ocena dolazi iz Sarajeva, od medija koji je često imao izrazito kritičan odnos prema Beogradu i predsedniku Srbije.

Na kraju, sarajevski list ocenjuje da prenos utakmica reprezentacije mora biti standard, a ne rezultat improvizacija i rešavanja problema u poslednjem trenutku, ističući da se upravo tu vidi razlika između sistema koji funkcioniše i onog koji, prema njihovoj oceni, u BiH pod aktuelnom vlašću ne funkcioniše.