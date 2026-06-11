Vučević o protivnicima nije želeo preterano da govori, ali je poručio građanima da se zapitaju šta bi bilo sa državom Srbijom ukoliko bi blokaderi pobedili.

-Odluka građana će biti da li idemo napred ili unazad. To je ključna odluka, ovo je pitanje opstanka države. Hoćemo li da imamo na mestima ljjude koji se bore za državu ili one koji će se odreći KiM preko noći. Sve ono što mislimo da je preterivanje, nažalost nam se desilo od njih. Ovi izbori su zaista važni, važniji su nego oni 2012. godine.

-Oni treba da vode u završavanju krize, a ne u pravljenju novog haosa. Da sve rasprave budu glasne, ali u parlamentu, ne ko će kome da razbije glavu. Ne bih da komentarišem, za mene su oni isti i studenti blokaderi i ovi iz bivše vlasti. Mislim da je prihvatljivije da su to političke organizacije koji imaju strukturu. Ovo je najveća prevara da nazovete "Studentska lista" a ne znate ni ko stoji iza toga. Šta će oni da rade kada bi, nedaj Bože pobedili, šta će biti sa državom, ekomonijom, platama? Nadam se da će ljudi staviti prst na čelo i zapitati se "Šta će biti sa državom ukoliko oni pobede?".