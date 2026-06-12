Venecijanska komisija pohvalila je danas Srbiju, a sastanku je prisustvovala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Nakon današnjeg sastanka blokaderi prosto ne mogu da se opasulje. Jer uzalud su pokušavali da slažu građane Srbije da je predsednik Vučić izolovan, i da je Srbija ugrožena zbog njega. Istina je sasvim suprotna.

"Gde su sad ovi EU botovi da nam pričaju kako je Evropa protiv Vučića, kako su mu vukli uši u Tivtu i pretili da je gotov? Od njihovih "promena" i "borbe" nema apsolutno ništa. Venecijanska komisija je dala pozitivno mišljenje, iako ono još nije konačno. EU je čvrsto uz režim," navode korisnici Tvitera.