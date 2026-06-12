Kako ocenjuje Linta u saopštenju, protiv SPC se iznose najbezočnije laži da je instrument vlasti u Srbiji, da vodi velikosrpsku politiku, da je širila srpski nacionalizam, opravdavala ratove na području bivše Jugoslavije i ratne zločine i niz drugih besmislenih optužbi.

"SPC je najznačajnija duhovna, kulturna i društvena institucija koja ima ključni značaj za opstanak srpskog naroda, bez obzira na postojeće granice i čiji je primarni zadatak očuvanje duhovnog i nacionalnog identiteta. Zbog toga je potpuno jasno da širenje mržnje i vođenje kampanje laži prema SPC od strane ekstremnih snaga u regionu ima za cilj da se ugroze temelji samog srpskog postojanja", ocenio je Linta.

Kako je rekao, krajnji cilj antisrpskih snaga jeste otimanje srpskih manastira i crkava i druge crkvene imovine i stvaranje profašističke Hrvatske pravoslavne crkve, Bosanske pravoslavne crkve i Kosovske pravoslavne crkve, kao i proterivanje i asimilacija Srba.

"Zahvaljujući litijama i herojskom otporu srpskog naroda u Crnoj Gori nije uspeo pokušaj režima Mile Đukanovića da otme imovinu SPC i dodeli je nekanonskoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi", naveo je Linta.