Opozicioni aktivista i odbornik u Skupštini grada Novog Sada Miša Bačulov ostao je bez saradnice.

Odbornik grupe građana "Budi heroj" u Skupštini Novog Sada - Miša Bačulov ostao je bez saradnice Branislave Pandurov, koja je prešla iz njegove u odnorničku grupu "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra".

Da je prelazak Branislave Pandurov posebno pogodio Mišu Bačulova, sudeći po svemu govori i činjenica da se odmah oglasio na društvenim mrežama.

On je tamo objavio unapred pripremljen i montiran snimak u kojem je blatio svoju doskorašnju saradnicu.

Pomenuti prelazak još jednom potvrđuje da Miša Bačulov ostaje bez podrške saradnika, koji su, po svemu sudeći, prozreli planove "samotrovača u pokušaju".