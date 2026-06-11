Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je u Vestima Prve televizije da Toninu Piculi smetaju predsednik Aleksandar Vučić i politika Srbije, jer je država uspela da očuva stabilnost i razvija saradnju sa različitim međunarodnim partnerima.

– Picula ima svoju agendu i radi ono što je očekivano od čoveka koji je učestvovao u zločinačkoj akciji „Oluja“. Mi treba da gledamo naš nacionalni interes, evropski put i put Srbije. Srbija ne treba i neće da se odrekne saradnje sa Kinom, Rusijom i SAD, pogotovo kada i države Evropske unije sarađuju sa njima. Nećemo sami sebi da sečemo zdravu nogu da bismo se nekome više dopali. Gledamo šta je u interesu Srbije – rekao je Vučević.

On je ocenio da je posebno sporna Piculina izjava da predsednik Vučić vodi prosrpsku politiku.

– Skandalozna je njegova rečenica da Vučić vodi prosrpsku politiku. Pa kakvu politiku treba da vodi ako je predsednik Srbije? Valjda treba da vodi politiku Srbije. Obaveza Srbije je da vodi računa o svim Srbima, ma gde oni živeli – poručio je Vučević.

Prema njegovim rečima, postoji jasna politička povezanost između Picule i blokadera.

– Nesumnjivo je da se gospodin Picula opredelio za jednu političku stranu u Srbiji, a to je blokaderska strana. I blokaderi podržavaju njega, kao što on podržava njih. Tu su stvari potpuno jasne – rekao je Vučević.

Dodao je da ga takva podrška ne zabrinjava, već naprotiv.

– Ja sam srećan zbog toga. Bio bih duboko zabrinut da Tonino Picula podržava SNS i Aleksandra Vučića. Tada bih se zapitao da li dobro radimo. Ovako znam da smo na pravoj strani – izjavio je Vučević za Prvu televiziju.