U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je polugodišnja debata o radu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, tokom koje su izveštaje podneli glavni tužilac Serž Bramerc i predsednica Mehanizma Grasijela Gati Santana.

Tokom rasprave, ruska predstavnica u Savetu bezbednosti UN poručila je da je odluka predsednice Mehanizma da se general Ratko Mladić ne pusti na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji – nezakonita i nehumana.

– Najbolje bi bilo da svi osuđenici svoje kazne služe u matičnim zemljama, uz odgovarajući nadzor – istakla je ruska predstavnica, prenosi RTRS.

Debata u Savetu bezbednosti bila je usmerena na završetak preostalih pravnih postupaka, prenos tehničkih funkcija na nacionalna pravosuđa i upravljanje istorijskim arhivama.

Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja još 12. maja pozvao je Međunarodni mehanizam za krivične sudove da oslobodi generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga, upozoravajući da će u suprotnom snositi odgovornost za dalje pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja.

Predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja zahtev da se generalu Mladiću omogući lečenje u Srbiji. Kao obrazloženje navedeno je da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno zbog hroničnih bolesti, ali da ne postoji akutno pogoršanje koje bi opravdalo puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

General Ratko Mladić je 10. aprila doživeo prvi moždani udar, a 2. maja i drugi, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo usled ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških problema.

Od 2024. godine nalazi se u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahteve da general Ratko Mladić bude privremeno pušten na slobodu radi lečenja u Srbiji.