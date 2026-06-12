Pet 13-godišnjih devojčica lakše je povređeno danas u Kaštelima nakon što je kod osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, verovatno topovski udar.

Prema informacijama iz policije, devojčice su zadobile oguljotine kože i lakše opektine, a tim Hitne medicinske pomoći sanirao im je povrede na mestu događaja, javlja Dalmacija Danas.

U policijsku stanicu privedene su dve maloletne osobe koje se povezuju s ovim događajem i nad njima je u toku kriminalističko istraživanje.

Policijski službenici su u Splitu i Strožancu, u blizini osnovnih škola, pronašli veliku količinu skrivenih pirotehničkih sredstava. Do otkrića je došlo tokom preventivnih aktivnosti na terenu uoči proslava završetka školske godine, izvestila je PU splitsko-dalmatinska.

Pripadnici Prve i Druge policijske stanice Split pronašli su pirotehniku skrivenu u grmlju i obližnjem šumarku. Reč je o zabranjenim sredstvima koja ne smeju koristiti ni punoletne osobe, a koja su posebno opasna u rukama maloletnika i mogu izazvati trajne posledice.

U policiji ističu kako je postojala i znatna opasnost od požara i uništenja imovine da su sredstva aktivirana na mestima gde su bila skrivena. Sva pronađena pirotehnika je oduzeta kako bi se sprečilo da dođe u ruke učenika i izazove povrede.

Policija je ponovila ranije upućen apel roditeljima da svojoj deci skrenu pažnju na obvezu razumnog i odgovornog ponašanja prilikom proslave završetka školske godine. Apeliraju i na zaposlene u školama da s učenicima razgovaraju o tome da se suzdrže od korištenja pirotehnike i drugih oblika nedoličnog ponašanja.

Tokom dana policija će nastaviti pojačano da nadzire mesta okupljanja učenika u gradovima Splitsko-dalmatinske županije. Poseban nadzor sprovodiće se u zonama škola i na javnim mestima i okupljalištima mladih, a sve s ciljem da proslava završetka nastave prođe bez narušavanja javnog reda, oštećenja imovine i drugih problema.

Alo/Dalmacija Danas

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