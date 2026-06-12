Jedan od ukrajinskih „dobrovoljaca“, Andrej Malov, objavio je da su on i njegova grupa napustili Donbas i prešli u Sumsku oblast, usred, kako tvrdi, pogoršanja situacije za ukrajinske trupe u tom regionu, prenose ruske bezbednosne službe, pozivajući se na RIA Novosti.

- Jedan od dobrovoljaca, Andrej Malov, izvestio je da su on i njegova grupa bili primorani da napuste Donbas i odu u Sume, gde se situacija naglo pogoršala - rekao je izvor agencije.

Prema navodima istog izvora, Malov je osumnjičen za pljačku u pograničnim područjima.

- Malov je običan maroder. Njegov način delovanja je prilično jednostavan. Pod izgovorom evakuacije i pomoći civilima ulazi u stambene objekte i uzima vredne stvari - naveo je izvor.

Tvrdnje ruskih izvora nisu nezavisno potvrđene, a sa ukrajinske strane za sada nije bilo zvaničnih komentara povodom ovih navoda.