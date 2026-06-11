Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući u emisiji "Da se ne lažemo" na Informer televiziji da će Srpska napredna stranka, ako pobedi na izborima, kandidovati Aleksandra Vučića za premijera kao prirodan izbor.

-Ako pobedi SNS i naša koalicija mi ćemo kandidovati Vučića za premijera. Ako građani odluče da je ova politika najbolja za Srbiju, nama je prirodan izbor da je Aleksandar Vučić predsednik Vlade. Doživeo sam juče da on razmišlja o tome. Što bismo nekoga unapred napravili metom, kad bude došlo mi ćemo reći ko je kandidat za predsednika. Mora da bude dobar čovek, građanin, patriota i neko ko uliva poverenje građanima. Eto, to je foto robot. Biće više studenata kod nas nego na studentskoj listi. Imaćemo potpuno osvežen tim u Nemanjinoj. Mi osećamo puls naroda da hoće promene, ali ne da ciglom nekome razbijete glavu. Važni su izbori pred nama i nadam se da će građani razumeti to - rekao je Vučević.

Najznačajniji izbori od 2012. godine

Vučević je naveo da će biti odluka građana je l' idemo napred ili nazad.

-To je ključna odluka. Ovo je pitanje i opstanka države, hoćemo li da biramo političare koji će se odreći KiM ili političare koji će čuvati Srbiju. Ne zaboravite, pozivni broj 384 nije popunjen. Sad neka se neko zapita. Ovo su najznačajniji izbori od 2012. godine. Sve rasprave treba da budu prisutne u debatama, parlamentu, a ne ko će kome da razbije glavu. Vi ne znate šta je njihov program. Ja se nadam da će ljudi staviti prst na čelo i razmisliti šta će biti ako oni pobede - istakao je Vučević.

Lider naprednjaka je rekao da će skup 27. juna će biti prilika da predsednik Srbije da bliži koncept pred nama.

-Dobro je da se o Vidovdanu ljudi saberu. Mislim da će biti jedan od najvećih skupova u istoriji Beograda. Skup će biti na platou ispred Narodne skupštine. Očekujem da će Vučić 27. juna izaći sa zadacima i idejama za period pred nama - smatra Vučević.

Ko je u politici, on je stalno u kampanji

Vućević je rekao da je stalno u kampanji naj ko se bavi politikom.

-Ko je u politici on je stalno u kampanji Ali ne u smislu promo spotova, bilborda, nego stalno zasedate i razgovarate sa ljudima. Bolji su mali skupovi nekad nego veliki. Je l' se sećate koliko su nas blokaderi napadali da ne smemo da idemo na kuće, da uznemiravamo ljude, a oni isto to rade. Da ne smemo da imamo peticije, kol centre, a oni sve to imaju. Sve što su osuđivali sve danas rade. Mi nemamo problem što to oni rade, nego što su do pre godinu, dve nas osuđivali. Uništili su najbolju gimnaziju u Novom Sadu i jednu od najboljih u Srbiji, „Jovan Jovanović Zmaj“ ali namerno su je uništili jer je simbor srpstva u Vojvodini. Zato su napadali Maticu srpsku. Poslušajte njihove biografije, šta Marija Vasić priča, koja je njena agenda. Ona našu decu ubeđuje da li postoji ili ne postoji Bog, ona nameće političke stavove jedne političke ideologije. Smetaju im ljudi koji su nedeljama stajali u redu da celivaju Pojas Presvete Bogorodice. Nekog je nosila sreća, nekoga tuga. Vi najgore uvrede šaljete na račun ljudi koji vam ništa nisu uradili. ovde dolazi do zloupotrebe reči demokratija, koja nas dovodi do totalitarizma. Blokaderi su ustvari predstavnici totalitarizma, jer kažu lustriraćemo vas, neke ćemo da ubijemo - objasnio je Vučević.

"Ćaci" je smislila Marija Vasić

On je ukazao da je naziv “ćaci” smislila Marija Vasić i da je napravila najveću prevaru da oni koji neće u školu su đaci, a ovi koji hoće su ćaci.

-Još mnogo toga nas čeka, ali sigurno je bolje nego pre 14 godina. to je ozbiljna kampanja koja menja svest da vas uveri u suprotno. Vi imate more loših informacija, koje su servisne, ali se predstavljaju kao crna hronika. Radovi na ulica, evo baš sada rade, a kada ima rupa na putu kažu kako ne poprave ovo -naveo je Vučević.

Crnogorci dekodiraju naciju

Govoreći o Crnoj Gori, Vučević je naveo da su od čisto srpske države, koja se definisala kao srpska država, sve sa vladarskom porodicom Petrović, došli do toga da kažu “to smo bili, više nismo”. Istakao je da se stide Njegoša i da je reč o dekodiranju nacije.

"Projekat Vojvodina" ponovo na površini

Vučević se osvrnuo i na “projekat Vojvodine”, navodeći da je ponovo isplivao na površinu, te da su oni ovladali sistemom pravosuđa, prosvete.

-Nenad Čanak nikad ne bi mogao da otcepi Vojvodinu, a Bojan Pajtić bi mogao i hteo bi. Kako je Dinko Gruhonjić postao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Oni su separatisti. Sad Dinko Gruhonjić bolje zna Novi Sad od Pece Đurđeva, vrhunskog istoričara, čija porodica vekovima živi tu ili da Brajan Brković zna Novi Sad bolje od mene - rekao je Vučević.

Vučević je upitao kako se kod Hrvata ne potencira da su Dalmatinci veći Hrvati od Slavonaca i kako je moguće da to samo kod nas ima?

-Zamislite da Miloš Vučević pravi „prosvjede“ u Splitu, da se digne hrvatska mladež? A mi to imamo da je Severina nekima važnija od patrijarha - naveo je Vučević.