Objava naloga „Filozofi u blokadi“, koji podržava studentske blokade, izazvala je polemiku na društvenim mrežama nakon što je u njoj navedeno da bi na Svetskom prvenstvu trebalo navijati isključivo za reprezentacije država koje nisu priznale tzv. Kosovo.

Na objavu je reagovao nalog „Biseri Druge Srbije“, uz ocenu da je reč o još jednom primeru političke nedoslednosti dela blokaderske scene.

- I ovo je pokazatelj na šta bi Srbija ličila da se ovi nešto pitaju. Juče su blokaderi napisali tvit kako će na Svetskom prvenstvu navijati za zemlje koje nisu priznale lažnu državu Kosovo, u želji da dobiju simpatije patriota - navodi se u objavi.

U istoj reakciji se tvrdi da je prvobitni tvit ubrzo obrisan nakon što su autori, kako se navodi, shvatili koje se sve reprezentacije nalaze među državama koje nisu priznale tzv. Kosovo.

- Međutim, čim su čuli „no-no, pec“ od Picule, brže-bolje su obrisali ovo. Toliko su im stavovi utvrđeni da ih menjaju kako vetar dune. P. S. Mi znamo da ćete navijati za Hrvatsku - piše u objavi naloga „Biseri Druge Srbije“.

U komentarima koji su usledili korisnici društvene mreže Iks iznosili su svoje stavove o potezu „Filozofa u blokadi“.

- Doslednost se ne pokazuje rečima, nego time da iza njih stojiš i kada nije lako.

- Hteli su da skupe koji politički poen preko Kosova, ali izgleda da bez odobrenja mentora ne smeju ni rečenicu da izgovore.

- Picula diktira blokaderima ideologiju, tako bi i državu sutra vodili po tuđim zahtevima i interesima - neki su od komentara objavljenih ispod sporne objave.

Brisanje prvobitnog tvita izazvalo je dodatne rasprave među korisnicima društvenih mreža, koji su različito tumačili motive zbog kojih je objava uklonjena.