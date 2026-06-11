Predsednik SNS-a, Miloš Vučević, istakao je da su studenti blokaderi zajedno sa blokaderskim profesorima svesno uništili najbolju Gimnaziju u Novom Sadu i jednu od najboljih u celoj Srbiji – čuvenu gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj".

Prema njegovim rečima, ovaj bezumni čin nije izvršen zbog direktora ili profesora, već zato što je ta institucija vekovni, neprocenjivi simbol srpstva u Vojvodini.

-Uništili su najbolju Gimnaziju u Novom Sadu i jednu od najboljih u Srbiji - Jovan Jovanović Zmaj. Ne zbog direktora ili profesora, već jer je simbol srpstva u Vojvodini. Samo vidite šta Marija Vasić o sebi priča.. Ko je ona da našu decu ubeđuje da li postoji ili ne postoji Bog, ona ne razvija kritičko mišljenje, već nameće stavove. Oni bi da streljaju i ubijaju.