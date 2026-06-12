Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket mera koji ima za cilj poboljšanje svakodnevnog života građana, sa posebnim fokusom na penzionere, zdravstvo i ravnomerni razvoj svih delova zemlje.

Novi paket obuhvata povećanje penzija, posebno za one sa najnižim primanjima, snižavanje cena pojedinih lekova i nova ulaganja u zdravstveni sistem širom Srbije. Plan podrazumeva i nastavak razvoja infrastrukture, uključujući nove auto-puteve i unapređenje železničke mreže, ali i ulaganja u domove zdravlja, bolnice i porodilišta.

Govoreći o novim merama, predsednik Vučić istakao je da će povećanja penzija sigurno biti i da će se pronaći model koji će posebno obradovati penzionere sa najnižim primanjima.

- Razgovaramo o snižavanju cena lekova. Najvažnije mi je da za ljude koji idu na dijalizu, za kardiovaskularne bolesnike, dijabetičare i druge obezbedimo jeftinije lekove. Možemo da se hvalimo putevima i prugama, ali ako čovek od 70 godina nema novca za lek koji košta 6.000 dinara, onda je to problem. Moramo da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi - rekao je Vučić.

On je naglasio i da je cilj da kvalitetna zdravstvena zaštita bude dostupna svim građanima Srbije.

- Za sedam do deset dana krećemo sa polaganjem kamena temeljca za novo porodilište u Nišu. Hoćemo da ulažemo u zdravstvene centre, da sve bude čisto, moderno i dostojanstveno za svakog čoveka. Čeka nas ozbiljan i temeljan rad - poručio je predsednik Srbije.

Dosledna politika Vučića

Potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić ocenio je da predložene reforme predstavljaju nastavak politike u kojoj je običan čovek u centru pažnje.

- Temelj tog sistema biće običan čovek, a poseban fokus je na najranjivijim grupama – starima, penzionerima, bolesnima i nemoćnima. To znači nove penzije, niže cene lekova i hrane, ali i moderne zdravstvene centre dostupne i u najudaljenijim selima - rekao je Krkobabić.

On je istakao da je reč o nastavku ozbiljne i odgovorne politike zasnovane na ekonomskom rastu i cilju stvaranja socijalno pravednog društva.

Analitičar Centra za društvenu stabilnost Aleksa Tojčić ocenio je da najavljene mere predstavljaju nastavak politike ravnomernog razvoja Srbije.

- Uspeh Srbije meri se kvalitetom života svih građana, bez obzira na to da li žive u velikim gradovima ili najmanjim selima. Zato je važno da lekovi budu pristupačni svima, a zdravstvena zaštita dostupna svakom čoveku - rekao je Tojčić.

On je podsetio da ovakvi projekti ne bi bili mogući bez fiskalne konsolidacije i stabilizacije javnih finansija.

- Srbija je danas jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Zahvaljujući ekonomskoj stabilnosti i odgovornom upravljanju državnim finansijama, danas se povećavaju penzije, ulaže u zdravstvo i nastavlja podizanje životnog standarda građana - zaključio je Tojčić.