U komentaru na aktuelna politička dešavanja i proteste, Milan Brdar izneo je kritički stav o delovanju opozicionih aktera i blokada na razvoj Srbije.

- Evo, dobro, i ja sam protiv režima, ali šta ću dobiti sa vama? I ko ste vi uopšte? Petog oktobra na vlast je došla gomila glupaka sa doktorskim diplomama. To je neverovatno kakva je to kolekcija glupaka. Ne može sreća da počne spaljivanjem parlamenta. To je lenjinistička politika, to je bila praksa dolaska na vlast. Izdaješ i rušiš zemlju radi dolaska na vlast. To rade isti ovi već godinu dana, ruše zemlju radi dolaska na vlast. Šta su uradili takozvani studenti i blokaderi? Koji potez su povukli, a da nije glup? Da rade institucije? Kako da rade kada oni narušavaju institucije? - navodi Milan Brdar.

