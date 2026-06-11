Tokom gostovanja Miloša Vučevića na Informer televiziji gde je govorio od važnim temama za državu Srbiju, ali i prljavim namerama studentsko blokaderskog pokreta, te pokušajima da otcepe Vojvodinu od Srbije, oglasili su se iz studentsko blokaderskog pokreta.

Naime, jedan od blokadera na društvenoj mreži X napisao je:

"+384 više nije samo broj, nego obećanje. Hvala što ste večeras podsetili celu Srbiju da je ostavljeno mesto koje čeka svoje vreme. Nekad je dovoljno da vlast sama podseti ljude da neke ideje nikad nisu nestale. #384 ", napisao je on.

Vučević je podsetio da ta sramna šifra "384" zapravo predstavlja radikalni koncept vojvođanskih separatista koji našu severnu pokrajinu projektuju kao buduću 384. nezavisnu državu u svetu.

-Nemojte da zaboravite da je samo +384 ostalo nepopunjeno, sve i pre i posle je popunjeno. A to nije slučajno...

-Sad Dinko Gruhonjić bolje zna Vojvodinu i Novi Sad od Petra Đurđeva.

Vučević je na Informer televiziji sasekao njihove prljave namere i poručio da Srbija nikada neće dozvoliti komadanje svoje teritorije.