Tako je na blokaderskom zvaničnom nalogu na Iksu "Studenti u blokadi" objavljena poruka u kojoj se zgubidani ograđuju od Živorada Anđelkovića, poznatijeg kao Žika Pauk.

- Obaveštavamo javnost da bivši funkcioner Živorad Anđelković, poznat kao Žika Pauk, u kontinuitetu nanosi štetu Studentskom pokretu. Iznošenjem neistina o odnosu prema Studentima u blokadi i lažnim istupanjem u naše ime, imenovani direktno urušava legitimitet Pokreta - navodi se u postu i dodaje da Živorad Anđelković nema ovlašćenje Studentskog pokreta za zastupanje, govor ili pregovore.

- On nikada nije bio član nijednog našeg tela, niti spoljni saradnik Pokreta i organizacija sa kojima zvanično sarađujemo. Studentski pokret ne prepoznaje pojedince koji se postavljaju iznad zajednice. Niko, pa ni pomenuti Anđelković, nema legitimitet da trguje uticajem i funkcijama. Svako ko nudi takve nagodbe predstavlja se lažno. Samovolja pojedinaca u našem pokretu nema prolaz - piše u postu.