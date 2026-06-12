Očigledno je da se vlasti takozvanog Kosova neće smiriti dok i poslednji Srbin ne bude proteran sa svoje rodne grude, a to najbolje ilustruje namera Aljbina Kurtija da na Gazimestanu organizuje svoju proslavu godišnjice Kosovske bitke!

Formalno, Opština Obilić pokrenula je inicijativu da u svojoj organizaciji obeleži godišnjicu Kosovske bitke na Gazimestanu. Ništa neobično, budući da je ova inicijativa pokrenuta nakon preuzimanja vlasti na opštinskom nivou od strane Kurtijevog Pokreta Samoopredeljenje.

„Komemoracija na Gazimestanu“, kako se u Opštini Obilić zove albansko obeležavanje Kosovske bitke, trebalo bi da bude održana 15. juna ove godine. Tog dana, po starom, julijanskom kalendaru, dogodila se jedna od ključnih bitaka koje su odredile sudbinu srpske srednjovekovne države i Balkanskog poluostrva, i u kojoj su poginula oba vladara, srpski knez Lazar i turski car Murat.

Nije nimalo slučajno da je Kurti odlučio da falsifikuje istoriju, i to baš na Gazimestanu, koji je uvek imao posebno mesto u srpskoj istoriji.

Albanski „istoričari“ već godinama pripremaju teren za apsurdnu tezu da je loza Nemanjića zapravo albanska dinastija Nimani. Ukoliko lažni premijer takozvanog Kosova ostvari svoj naum i Priština

centralizuje školski i obrazovni sistem, srpski đaci bi bili primorani da uče kako su Stefan Nemanja, Sveti Sava i car Dušan zapravo „albanski plemići i nacionalni heroji“.

Uz prosvetu, ključna meta Kurtijevog režima je i Srpska pravoslavna crkva.

Priština kroz novi obrazovni sistem namerava da promoviše koncept po kojem manastiri na Kosovu i Metohiji, poput Visokih Dečana i Gračanice, više nisu srpske zadužbine, već „albanski pravoslavni vizantijski spomenici“. Pravoslavlje na Kosmetu se beskrupulozno pokušava predstaviti kao vera albanskih plemena pre dolaska Slovena, uz insistiranje na isključivoj vezi s Vizantijom.

Inače, na obeležavanje 637. godišnjice organizatori će pozvati zvaničnike, ministre i Aljbina Kurtija, a neformalno je obaveštena i takozvana kosovska policija.

Nakon dolaska Samoopredeljenja na vlast u Opštini Obilić pogoršao se ionako težak položaj male grupe Srba koja je ostala da živi u gradu, ili je vezana za njega.

Odluka Kurtija da pokuša da „prisvoji“ Bitku na Kosovu postaje još skandaloznija kada se ima u vidu šta se sve dešavalo prošle godine za Vidovdan na Kosovu.

Mirno obeležavanje Vidovdana je obeležilo nasilje takozvane kosovske policije, koja je privela i maltretirala više Srba na Gazimestanu tokom obeležavanja, iako svojim ponašanjem i delovanjem ničim nisu izazvali nikakav incident niti su bilo koga provocirali.

Takozvana kosovska policija saopštila je da je tokom obeležavanja Vidovdana privela 17 osoba zbog, kako je navedeno, „podsticanja mržnje i nošenja odeće provokativnog sadržaja“.

U saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju se navodi da su Srbi privođeni zbog nošenja zastava Srbije, slika manastira, obeležja sportskih klubova ili pevanja patriotskih pesama, s ciljem da Kurti svoje kazamate napuni Srbima i pokuša da ih kriminalizuje i žigoše.

A dokle ide histerija Kurtijevih srbomrzaca, pokazuje i činjenica da je takozvana kosovska policija na Gazimestanu maltretirala i devojčicu od 12 godina zbog pevanja pesama i legitimisala njenu majku!