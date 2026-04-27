Miroslav Aleksić govorio je o strukturi stranih investicija u Srbiji i njihovom uticaju na zaposlenost u poslednjoj deceniji.

- U ovom trenutku, u poslednjih 10 godina, sve direktne strane investicije koje su došle u Srbiju, 60% su iz Evropske unije, nekih 19 milijardi. Nasuprot tome, CEFTA je odmah iza sa 7 ili 8, onda ide Amerika sa mnogo manje, Kina i tako dalje. Dakle, u firmama koje su otvorile firme u Srbiji iz Evropske unije danas radi direktno između 300 i 350 hiljada zaposlenih radnika, a kada se na to dodaju i komponente, kao i usluge prevoza i drugih stvari, dolazimo do 800 hiljada, neki kažu i do milion koji rade u tim firmama. Dakle, ovde se sada radi o razumu - rekao je Miroslav Aleksić.

