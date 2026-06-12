Svakodnevni napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu iz Crne Gore i Hrvatske se nastavljaju, a Digitalni forenzički centar (DFC) za podgoričke Vijesti opisuje SPC kao „faktor sa značajnim mobilizacionim kapacitetom, čije delovanje može prevazići verski okvir i ući u zonu nacionalne i političke mobilizacije“.

Da Vijesti napadaju pravoslavlje i Srbiju, nije ništa novo. Takva retorika učestala je, naročito u poslednje vreme, kada se u Crnoj Gori bliže parlamentarni izbori 2027. godine s nedovršenom izbornom reformom.

Mnogo se Crnogorci plaše političkog uticaja SPC, i mnogo im smeta - ali im nije smetalo kada ih je ta snaga dovela na vlast.

Da podsetimo, borba protiv spornog Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori bila je bitka za očuvanje nekoliko stotina svetinja SPC-a u ovoj zemlji. Među njima se izdvaja osam najvažnijih: Ostrog, Morača, Savina, Đurđevi stupovi, Miholjska prevlaka, manastir Svetog Petra Cetinjskog, crkva Svetog apostola Pavla i Petra i manastiri na Skadarskom jezeru.

Mesecima su trajale litije širom Crne Gore u znak protesta protiv spornog zakona na kojima se svakodnevno okupljalo nekoliko desetina hiljada građana.

Tim povodom se svojevremeno oglasio i predsednik Srbije.

- Neće oni da ismevaju nikoga osim pravoslavlja i našeg patrijarha. Zato što, obratite pažnju, kao i u Crnoj Gori i Hrvatskoj, uvek ćete da vidite da je problem Srpska pravoslavna crkva. Uvek će da izmišljaju neku novu crkvu. Videli ste da je jedan bivši premijer govorio ono o čemu sam ja mnogo puta pričao. Niko mi nije verovao, a mi smo to znali i imali smo sve izveštaje. Na talasu litija i zaštite Srpske pravoslavne crkve došao je na vlast, a onda se setio da je, kako je govorio, sto odsto Srbin, pa kada je došao na vlast postao dvesta odsto Crnogorac. Da sada ne ulazimo u to. Uvek će na kraju da vode politiku protiv Srpske pravoslavne crkve - ocenio je Aleksandar Vučić.

Očekivano, napadima na SPC se odmah priključio hrvatski kolumnista Boris Dežulović, koji je ponovo na najodvratniji mogući način napao Srbiju.

On u svojoj novoj kolumni povraća po SPC i ismeva Pojas Bogorodice…

„Jer kad predsednik kaže da ’Srbija hvata korak s budućnošću’, on misli upravo na tih pola miliona srboidnih robota u dugačkom redu od Slavije do Hrama i njihov skladni, sinhronizovani korak, leva, desna, leva, desna, svi kao jedan, pokloni se, oliži pod i levom rukom dotakni kivot, desnom se tri puta prekrsti, opsa-sa, kao kineski roboti kad plešu moravac. I nemoj da zaboraviš trakicu. Na tu vojsku srboidnih robota misli Vučić: na one koji će koliko sutra - jer ’budućnost je’, razumeli ste, ’stigla’ - na izborima sinhronizovano kao jedan da glasaju za njega i SNS“, navodi Dežulović.

Presuda Glavašu je uvreda za ceo srpski narod

Ratni zločinac Branimir Glavaš pravosnažno je osuđen na samo sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine. Čak 35 godina nakon ovog monstruoznog zločina, gde su Srbi pre ubistava krvnički mučeni na najbrutalnije načine, Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. kojom su Glavaš i još troje optuženih proglašeni krivim za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Istom presudom je na četiri godine zatvora osuđena i Gordana Getoš Magdić, nekadašnja komandirka voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine zatvora. Jasno je da ovakvom sramnom presudom pravda nije zadovoljena i da predstavlja uvredu za porodice žrtava, ali i za ceo srpski narod.