On je komentarisao nedavni samit u Tivtu, pa ponovo naglasio šta to Hrvatska očekuje da Crna Gora reši pre nego uđe u Evropsku uniju.

- Reč je o obeštećenju logoraša, pronalasku nestalih osoba, njih još 14 se vodi nestalima, procesiranju ratnih zločina, povratu oduzete imovine hrvatskim porodicama u Crnoj Gori, povratku školskog broda "Jadran", konačnom rešenju graničnog pitanja koje već 20-ak godina stoji bez rešenja, te očuvanju spomen-ploče postavljene u Morinju i izmene naziva bazena u Kotoru. Sva ta očekivanja smo javno komunicirali prilikom boravka u Tivtu - rekao je Plenković.

Podsetimo, lider Demokratske Narodne Partije Milan Knežević reagovao je na ove zahteve čim ih je Plenković prvi put i izložio, rekavši da ih je saopštio kao "zelenaš koji podseća svog dužnika kad je sve propustio da mu plati kamatu".

- I svi ćute, umesto da ga postave na taj gumenjak kojim je došao i vrate u lijepu njihovu dok se more ljubi s nebom. Javno političko uriniranje Andreja Plenkovića po Crnoj Gori prešlo je sve granice, ostalo je jos samo da nam ispostavi uslov da Tompson peva 13.jula na Cetinju (što nekima ne bi smetalo), i da naša kapitulacija bude potpuna. A na ulazu u grad bi pisalo: "Plenkoviću brate, upiši nas u Hrvate!" Ukoliko prihvatimo ovih osam hrvatskih uslova, onda nema dvojbe da smo veći Hrvati od Hrvata i da je Sekula Drljević bio u pravu - kazao je Knežević nakon samita.