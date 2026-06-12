Čak i najzadrtiji opozicionari priznaju da od utopijske ideje o nekakvoj jedinstvenoj listi na izborima nema ništa, a to je potvrdio i Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke, koji je tokom gostovanja na tajkunskoj N1 priznao da je ostanak Aleksandra Vučića na vlasti sve izvesniji.

Dugo su plenumaši insistirali na referendumskoj atmosferi koja će, kako su se nadali, pomoći da se osvoji vlast.

Međutim, u realnosti je situacija sasvim drugačija.

Na pitanje voditeljke: „Kako mislite da je moguće doći do te referendumske atmosfere ako među tim opozicionim akterima, koje vi smatrate da bi trebalo da se ujedine, postoje ti disonantni tonovi?“, Milivojević je odgovorio:

- Razbija se referendumska atmosfera i opstanak Aleksandra Vučića se čini izvesnijim ako se, malo-pomalo, oduzima od te referendumske atmosfere i snage studentske liste.

Međutim, to Milivojevića nije sprečilo da još jednom napadne svoje političke protivnike.

- Te priče da mi sad treba da se dogovorimo s njima oko REM-a, da sedimo u Parlamentu s njima da razgovaramo, to znači da mi njih posmatramo kao političke neistomišljenike, a ne kao protivnike slobode, ne kao neprijatelje, ne kao saradnike mafije i okupatora. Mi onda relativizujemo te ljude i kažemo: Čekaj, čekaj, nisu to oni ljudi koji su krivi za ubistvo 16 ljudi korupcijom - rekao je Milivojević.

Da više nema ljubavi između protivnika vlasti, potvrđuju i takozvani studenti u blokadi, koji su bez razmišljanja već prekinuli saradnju sa Savom Manojlovićem iz pokreta Kreni-promeni i Demokratskom strankom.

Mihailo Marković, student-blokader s Pravnog fakulteta, gostovao je u podkastu „Bez pardona“, gde je komentarisao opozicione lidere Dveri, pokreta Kreni - promeni i Demokratske stranke, koji se utrkuju da daju podršku takozvanim studentima u blokadi.

- Mi na to ne gledamo kao na neki dobrotvorni čin... Mi to svakako pozdravljamo, ali ne smatramo da postoje preterane konekcije s nama. Bliža saradnja vezana za izbore ne postoji. Ne kažemo da do izbora potencijalno neće doći do određene komunikacije, ali ta komunikacija neće biti medijska ili na način kao što je možda pokušavano u prethodnom periodu - poručio je on.

Blokaderi pomračenog uma usred noći vandalizovali prostorije SNS u Dobanovcima

U noći između srede i četvrtka dogodio se vandalski čin kada je nepoznato maskirano lice crvenom farbom isprskalo prostorije SNS-a u Dobanovcima - opština Surčin.

Kao što se može videti na snimcima nadzornih kamera, vandalski čin dogodio se u 1.58 časova posle ponoći.

„Opštinski odbor Srpske napredne stranke Surčin najoštrije osuđuje vandalski napad na stranačke prostorije u Dobanovcima, koje su tokom noći isprskane crvenom farbom. Zahtevamo od Ministarstva unutrašnjih poslova i svih nadležnih institucija da hitno reaguju, identifikuju počinioca i utvrde da li iza ovog incidenta stoje organizatori i nalogodavci koji već mesecima u javnom prostoru podstiču atmosferu mržnje, podela i netrpeljivosti prema članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke“, navodi se u saopštenju Opštinskog odbora SNS Surčin.

Predsednik najavio da planira da podnese ostavku i da će izbori biti za nekoliko meseci

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić najavio je danas da će na skupu koji će biti održan 27. juna u Beogradu izaći s imenima liste SNS za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, za koje je kazao da će biti održani za nekoliko meseci.

Vučić je to rekao za Radio Beograd, dodajući da izbori neće biti održani u julu i avgustu.

- Za nekoliko meseci biće izbori. Da li će biti za tri ili za četiri, to je već drugo pitanje, tehničko pitanje... Sačekaćemo da se ovaj najbogatiji deo Srbije vrati iz Španije, Portugalije i svih ostalih destinacija, i da uživaju tokom leta. Neće biti ni u julu ni u avgustu izbori, to je sigurno. A da li će biti raspisani, to je druga stvar, ali neće biti u julu i avgustu - rekao je Vučić.

On je dodao da planira da podnese ostavku, kao i da je već počeo da pakuje knjige iz Predsedništva.