Do sada smo imali sve moguće poteze blokadera koji nam ukazuju da im je glavni cilj rušenje Srbije, a sada imamo neoborivi dokaz da im do srpskog naroda nije stalo.

Kao što smo pomenuli, na najniže grane pali su nakon izjave njihovog predstavnika sa Pravnog fakulteta Mihaila Markovića koji je u jednoj emisiji na KTV branio Albance sa Kosova i Metohije zanemarujući loš položaj i probleme sa kojima se srpski narod suočava na otetoj teritoriji.

"Razgovori su bili divni. Mi smo napisali i na samoj objavi gde smo razgovarali sa Albancima. Potpuno smo srušili prrdrasude. Svi žive u miru", rekao je on.

Mir koji Marković pominje verovatno je blokaderska fikcija kako bi opravdali bratimljenje sa Albancima.

Jedino još nismo čuli od Mihaila šta kažu Srbi sa Kosova? Jel i njima lepo kao i Albancima?

Srpski narod na Kosovu i Metohiji proživljava progon od strane šiptara i Kurtijeve policije.

Trpe nikada veće pritiske, hapšenja za stvari koje nisu nikada uradili.

Nevini Srbi leže po šiptarskim kazamatima, i dok oni ni jednoga trenutka ne odustaju od svog ponosa i metra svete zemlje, blokaderi se vesele i raduju susretima sa Albancima.

Ovo je prosto neoborivi dokaz da je jedina politika blokadera politika uništavanja Srbije i prosipanja mržnje prema svemu što je srpsko.

Posle ovoga je jasno da bi blokaderi, kada bi se dočepali vlasti, odmah priznali nezavisno Kosovo i tako učinili njihovim, sada već pobratimima, Albancima.

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