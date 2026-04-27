Nestanak Anđele Mihajlović (37) iz Beča dobija sve misteriozniji tok, nakon što je u njenom automobilu pronađena neobična poruka koja otvara niz novih pitanja.

Njen BMW sa bečkim tablicama pronađen je u javnoj garaži na Obilićevom vencu, gde je, prema dostupnim informacijama, stajao danima bez pomeranja. Pretpostavlja se da je upravo ona dovezla vozilo i tu ga ostavila.

Međutim, ono što je posebno uznemirilo istražitelje jeste cedulja zalepljena na kontrolnoj tabli automobila, sa ručno napisanom porukom:

„Anđela, pasoš je kod mene, kad vidiš poruku, javi se, obavezno! M.“

Ova kratka poruka pokrenula je brojna pitanja – ko je osoba koja se potpisala, zašto kod sebe ima njena dokumenta i na koji način je poruka dospela u automobil.

U neposrednoj blizini vozila pronađen je još jedan neobičan trag – par ženskih patika ostavljen pored stuba u garaži. Prema rečima izvora, deluju pohabano i ostavljaju utisak da su u žurbi skinute i zaboravljene. Još uvek nije potvrđeno da li pripadaju nestaloj Anđeli.

Policija je automobil locirala u nedelju uveče, nakon prijave nestanka, zahvaljujući GPS sistemu u vozilu. Vozilo je pronađeno neoštećeno, ali bez ikakvog traga o tome gde bi se Anđela mogla nalaziti.

Podsetimo, ona je u Beograd doputovala iz Beča u četvrtak. Prema rečima njene majke, u prestonicu je došla kako bi posetila psihoterapeuta.

Poslednji kontakt sa porodicom imala je istog dana, dok je poslednji put viđena u nedelju u 8.25 sati na Zelenom vencu. Tada je, kako se navodi, uzela telefon od jednog vozača autobusa i poslala poruku na Instagram svojoj snaji.

Nakon toga, svaki trag joj se gubi. Prema informacijama porodice, sa sobom nije imala telefon ni dokumenta, što dodatno komplikuje potragu.

Tužilaštvo je naložilo lociranje njenog mobilnog telefona, dok policija nastavlja intenzivnu istragu u pokušaju da razjasni sve okolnosti nestanka.