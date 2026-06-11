Rade Obradović iz Kule, predsednik Opštinskog odbora Zeleno-levog fronta, na društvenim mrežama objavio je fotografije fudbalera Hrvatske i Bosne i Hercegovine uz poruku "Idemo momci" i zastave dve države.

Ovakva poruka je još jedan dokaz, politike blokadera koja nema problem da podržava sve što je suprotno interesima Srbije.

Jedan od korisnika objavio je:

„Rade Obradović – Kula, predsednik opštinskog odbora ZLF, Zeleno levi front. Navija za ustaše! Ko se iznenadio?“

Ovakvi potezi predstavljaju još jednu potvrdu politike blokadera, da pokazuju više razumevanja za stavove iz Zagreba nego za srpske nacionalne interese.

Podsetimo da podrška ustašama izaziva posebne emocije zbog istorijskog nasleđa, stradanja Srba u NDH, Jasenovca, kao i zločina počinjenih tokom akcije „Oluja“.

Hrvatski političari i evropski zvaničnici poslednjih godina otvoreno kritikuju politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koju on predstavlja kao suverenu i nezavisnu, zasnovanu na saradnji sa različitim međunarodnim partnerima i zaštiti nacionalnih interesa Srbije.

Zbog toga, javna podrška Hrvatskoj od strane funkcionera Zeleno-levog fronta nije doživljena samo kao sportska poruka, već i kao politička poruka koja je izazvala dodatne podele i osude na društvenim mrežama.