Kula od optužbi niškog doktora na privremenom radu u lokalnoj politici Dragana Milića našla se na udaru samo jednim potezom odbornika SNS u gradskom parlamentu Miloša Sekulića – porukom da Miliću nije zaboravljena afera „Baron“ i slučaj šverca cigareta vredan više od dva miliona evra.

Tokom sednice Skupštine grada Niša, održane 10. i 11. juna, na kojoj su odbornici vladajuće većine usvojili brojne važne odluke za građane, među kojima su završni račun budžeta za 2025. godinu, prostorni plan razvoja grada do 2040. godine, izgradnja gasne elektrane i novog državnog data centra, odbornik Srpske napredne stranke Miloš Sekulić izveo je potez koji je izazvao veliku pažnju.

U trenutku dok je doktor Dragan Milić sa govornice, uz burnu gestikulaciju, govorio o aferama „Jovanjica“ i „Konjuh“, Sekulić mu je prišao i pružio kutiju cigareta niškog proizvođača, aludirajući na 39.000 boksova cigareta u čijem je pokušaju šverca, prema ranijim navodima, uhapšen Milićev bliski saradnik poznat pod nadimkom Baron.

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Iako je, kako se navodi, Milić poslednjih meseci pokušavao da se distancira od Barona, raspuštajući opštinski odbor svoje grupe građana u Niškoj Banji i Savet za turizam pokreta PODES, politička poruka odbornika Sekulića bila je jasna – afera nije zaboravljena.

Nakon tog poteza, Milić i odbornici opozicije napustili su skupštinsku salu uz negodovanje, dok je vladajuća većina nastavila rad i usvojila svih 75 tačaka dnevnog reda.

– Glavni razlog zbog kog su Milić i opozicioni odbornici tako reagovali jeste to što je afera „Baron“ stvarna, za razliku od izmišljenih afera o kojima je Milić govorio sa skupštinske govornice – izjavio je odbornik Miloš Sekulić nakon sednice.

Podsetimo, tokom novogodišnje noći niška policija uhapsila je M.T. (38) iz Niške Banje, poznatog pod nadimkom Baron i jednog od najbližih političkih saradnika Dragana Milića, u trenutku kada je, prema navodima, sa saučesnicima pokušavao da prošvercuje 39.000 boksova cigareta iz niške fabrike, čija vrednost prelazi dva miliona evra.