Kula od optužbi niškog doktora na privremenom radu u lokalnoj politici Dragana Milića našla se na udaru samo jednim potezom odbornika SNS u gradskom parlamentu Miloša Sekulića – porukom da Miliću nije zaboravljena afera „Baron“ i slučaj šverca cigareta vredan više od dva miliona evra.

Tokom sednice Skupštine grada Niša, održane 10. i 11. juna, na kojoj su odbornici vladajuće većine usvojili brojne važne odluke za građane, među kojima su završni račun budžeta za 2025. godinu, prostorni plan razvoja grada do 2040. godine, izgradnja gasne elektrane i novog državnog data centra, odbornik Srpske napredne stranke Miloš Sekulić izveo je potez koji je izazvao veliku pažnju.

U trenutku dok je doktor Dragan Milić sa govornice, uz burnu gestikulaciju, govorio o aferama „Jovanjica“ i „Konjuh“, Sekulić mu je prišao i pružio kutiju cigareta niškog proizvođača, aludirajući na 39.000 boksova cigareta u čijem je pokušaju šverca, prema ranijim navodima, uhapšen Milićev bliski saradnik poznat pod nadimkom Baron.

Iako je, kako se navodi, Milić poslednjih meseci pokušavao da se distancira od Barona, raspuštajući opštinski odbor svoje grupe građana u Niškoj Banji i Savet za turizam pokreta PODES, politička poruka odbornika Sekulića bila je jasna – afera nije zaboravljena.

Nakon tog poteza, Milić i odbornici opozicije napustili su skupštinsku salu uz negodovanje, dok je vladajuća većina nastavila rad i usvojila svih 75 tačaka dnevnog reda.

– Glavni razlog zbog kog su Milić i opozicioni odbornici tako reagovali jeste to što je afera „Baron“ stvarna, za razliku od izmišljenih afera o kojima je Milić govorio sa skupštinske govornice – izjavio je odbornik Miloš Sekulić nakon sednice.

Podsetimo, tokom novogodišnje noći niška policija uhapsila je M.T. (38) iz Niške Banje, poznatog pod nadimkom Baron i jednog od najbližih političkih saradnika Dragana Milića, u trenutku kada je, prema navodima, sa saučesnicima pokušavao da prošvercuje 39.000 boksova cigareta iz niške fabrike, čija vrednost prelazi dva miliona evra.