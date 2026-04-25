Prošlo je skoro 15 godina otkad država Srbija nije imala dovoljno novca na računu ni za isplatu penzija i otkad je bila u nepovoljnoj finansijskoj situaciji.

Potpredsednik SSP-a Dušan Nikezić, u bunilu grčevite borbe da se vrati na vlast, prespavao je period preporoda Srbije, finansijske konsolidacije i postizanja makroekonomske stabilnosti, jer bi to bilo jedino logično objašnjenje njegovih današnjih finansijskih tumačenja u kojima vidimo elementarno nepoznavanje finansijskog sistema.

Pojasniću mu, još jednom.

Prvo i najvažnije, u ovom trenutku Srbija ima novca na računu da odmah otplati oba kredita Ujedinjenjim Arapskim Emiratima. Toliko o tezi da "novca nema". Zašto to niko na svetu ne bi uradio, čini mi se besmislenim objašnjavati Nikeziću.

Dalje, priča da je odlaganje duga znak slabosti je posledica vašeg neznanja o javnim finansijama. Ako je kamata 4% na godinu dana, to je praktično u rangu referentnih prinosa poput US 10-Year Treasury koji su oko 4,3%. U takvim uslovima potpuno je racionalno refinansirati obavezu i sačuvati likvidnost, umesto da se novac odmah vraća.

Države širom sveta konstantno produžavaju i refinansiraju dug – to je standardna praksa, ne nikakav "tajni dil". Mi gajimo dobre i bliske odnose sa UAE i očigledno na njih uvek možemo da računamo. Pokazali su nam prijateljstvo u situacijama kada je bilo mnogo teže i kada Srbija nije mogla da se zaduži zahvaljujući praznoj kasi koju ste ostavili.

Za svakog ko ne tumači zlonamerno svaki segment srpskih javnih finansija, jedini relvantni kriterijum u ovoj temi bi morali biti uslovi finansiranja. Ne i za Nikezića. Razumljivo da je tako u političkim uslovima u kojima se svaki dan pominju mogući izbori, a on nema baš nijedan rezultat sa kojim bi izašao pred građane.

Međutim, kada vam je motiv samo krađa od naroda, jer ste sa šefom Đilasom jedino to i znali, jasno je da niste stigli da se potrudite da razumete bar malo princip funkcionisanja javnih finansija i analizu uslova pod kojima dobijamo kredite i refinasiranja.

Ovo su uslovi koje je besmisleno odbiti, a Nikezić to ne razume, jer su ponude koje je on prihvatao donosile dobrobit samo privatnim računima.

Dakle, ne treba da čudi da Nikezić ne shvata odluku koja štedi novac građana Srbije. Naša politika je da se svaki višak usmerava na dalji razvoj, na dalje podizanje penzija i plata, na projekte koji donose dalji rast BDP-a i nova radna mesta. Sve to znači dalji razvoj Srbije i bolji kvalitet života građana.