OVAN

POSAO: Nervoza vam škodi. Nemate dovoljno koncentracije da se posvetite svim poslovima i obavezama koje čekaju na vas. Biće vam potrebno više vremena za neke osnovne poslove. Nemojte sebe previše forsirati, jer na taj način ćete samo upadati u veće probleme, koje ćete kasnije teško rešavati.

LJUBAV: Ukoliko ste u lošem braku, razvod je ono što sledi. Sada lakše nego ikad prekidate odnose u kojima niste zadovoljni. Ne želite da trpite bilo koga i bilo šta.

ZDRAVLJE: Bolovi u leđima vam mogu stvarati probleme tokom čitavog dana. Javite se reumatologu.

BIK

POSAO: Možete da očekujete promenu koju ste dugo priželjkivali. Dobijate naznake veoma pozitivnih dešavanja i imate priliku da uživate u pohvalama koje su vam upućene. Ponosni ste na sebe i svoja ostvarenja. Ne bežite od obaveza i da se još više angažujete. naravno, ukoliko vam i i finansije budu bolje.

LJUBAV: Imate odličnu komunikaciju sa partnerom i uživate u zajedničkim trenucima. Uživate u osećaju stabilnosti i ušuškanosti sa voljenom osobom.

ZDRAVLJE: Odlično se osećate danas, nema potrebe da brinete previše o svom zdravlju. Posvetite se pozitivnim dešavanjima.

BLIZANCI

POSAO: Lako možete biti obmanuti. Nemojte da dopustite da bilo ko menja vaše mišljenje ili da utiče na to... Koju god preporuku da dobijete, ostavite je po strani. Mislite svojom glavom, oslonite se na svoju intuiciju.

LJUBAV: Očekujete zanimljiva dešavanja sa malo starijom osobom od vas sa kojom ste ostvarili neki vid tajnog poznanstva. Uživaćete u istraživanju novih mogućnosti.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi vezani za krvotok. Povedite računa o krvnim sudovima, holesterolu...Obavite preglede, uradite kolor dopler, obratite se vaskularnom hirurgu za mišljenje.

RAK

POSAO: Moguće je da ćete danas doneti neke veoma važne odluke i da će vam konačno pasti kamen sa srca zbog toga. Osećate se daleko rasterećenije nakon što presečete. Već duže vreme razmišljate o prekidu, jer već odavno niste zadovoljni odnosom nadređenih. Sada dolazi do kulminacije, pa je odluka o odlasku neminovna.

LJUBAV: Moguće je da nemate dovoljno vremena da se posvetite voljenoj osobi jer ste maksimalno posvećeni svom poslu. Nadate se da će partner imati razumevanja.

ZDRAVLJE: Povedite računa o eventualnim povredama, padovima, lomovima, posekotinama i tome sl.

LAV

POSAO: Moguće je da se u vašem poslovnom okruženju dešavaju neke sasvim nagle i neočekivane promene. Ne znate kako da se postavite u novonastaloj situaciji.

LJUBAV: Nemojte dopustiti sebi da još jednom razočarate voljenu osobu praznim obećanjima. Ukoliko ne budete ispoštovali svoje reči, vaša voljena će biti veoma povređena. Načinite prvi korak ka ostvarenju obećanja, budite potpuno posvećeni sreći partnera.

ZDRAVLJE: Moguće je da imate manjih problema zbog nešto slabijeg imuniteta. Dan je malo teži. Pokušajte da se odmorite i oopustite u krugu porodice, prijatelja.

DEVICA

POSAO: Možete da očekujete pozitivne preokrete na poslovnom planu. Ukoliko ste planirali da od nekoga pozajmite novac, biće vam ispunjena očekivanja. Sve u svemu, zadovoljni ste. Time možete da krenete u realizaciju svojih ideja. Ubrzo ćete shvatiti da vam je ova ideja bila vrlo isplativa.

LJUBAV: Sasvim sponatno dolazite do novog poznanstva. Lako možete ući u novu vezu sa tom osobom, koja ima predispozicije da traje na duže staze u budućnosti.

ZDRAVLJE: Nećete imati veće probleme na polju zdravlja. Iskoristite ovaj dan za uživanje i opuštanje.

VAGA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom, možete da očekujete pozitivna dešavanja danas. Novonastala situacija vam ide u prilog, maksimalno ćete iskoristiti sve što možete.

LJUBAV: Nema naznaka za neke veće promene na polju emocija tokom današnjeg dana. Nalazite se u atmosferi u kojoj ste prilično uljuljkani i ne tragate za novim avanturama.

ZDRAVLJE: Osetljiv digestivni trakt, pazite šta jedete. Mogući su manji bolovi u stomaku. I do sada ste imali slične tegobe, ali tome niste pridavali preteran značaj. Sada je vreme da se ozbiljnije pozabavite ovim problemom.

ŠKORPIJA

POSAO: Bićete uspešni prilikom novih pregovora u vezi posla. Možete da očekujete da će saradnja koju sklopite danas trajati na duže staze. Iskoristite svoju moć ubeđivanja.

LJUBAV: Sasvim slučajno, negde u prolazu možete upoznati veoma zanimljivu osobu koja u vama budi posebna osećanja. Potrudite se da razmenite kontakt telefone, pre nego što ode. Ne razmišljate o tome da li je to pravi potez za vas, već to jednostavno učinite. Nećete pogrešiti.

ZDRAVLJE: Manji problemi sa osetljivim grlom su mogući, izbegavajte hladne i gazirane napitke, ali i veći unos alkohola.

STRELAC

POSAO: Finansije su vam postepeno sve bolje. Možete da očekujete stabilizaciju na tom planu. Konačno ste i vi u prilici da pravite neke malo dugoročnije planove.

LJUBAV: Misli vas vode ka osobi sa kojom ste davno izgubili kontakt i koja najverovatnije ne živi više u istom gradu. Ipak, potrudićete se da je potražite da bi rešili neke nedoumice. Možda ćete doći do zaključka da vaša osećanja nemju više tu snagu, ali vam je potreban susret da biste to spoznali.

ZDRAVLJE: Važno je da povedete računa kada je u pitanju štitna žlezda, koja može biti vaša slaba tačka.

JARAC

POSAO: Nemojte da dopustite da vam pad energije sa kojim ste suočeni utiče na donošenje poslovnih odluka. Bolje sačekajte sa tim, da se kasnije ne biste gorko kajali. Umete da budete brzopleti, nagli, ne razmišljate u tom trenu o posledicama, već tvrdoglavo istrajavate.

LJUBAV: Nemate dovoljno energije da se posvetite voljenoj osobi. Današnji dan vam nosi neku tešku energiju, iscrpljeni ste i nadate se da će ona imati dovoljno razumevanja.

ZDRAVLJE: Preporuka je da sebi obezbedite više sati sna. Ako nastavite da se forsirate, napravićete sebi ozbiljan problem.

VODOLIJA

POSAO: Nemojte da propustite važna poslovna dešavanja koja će biti aktuelna tokom današneg dana. Potrudite se da budete maksimalno skoncentrisani, ali i dovoljno upućeni u sve.

LJUBAV: Moguće je da vam partner zamera da vaš intimni odnos nije isti kao ranije i da se ne oseća više poželjno pored vas. Razmislite zašto je to tako. Preokupirani ste poslom,zaboravljae na značajnije datume, sitnice koje umeju da obraduju partnera. Kao da je za vas sve izgubilo značaj.

ZDRAVLJE: Držite se podalje od stresnih situacija. Nakupljeno nezadovoljstvo loše utiče na vaše zdravlje.

RIBE

POSAO: Čeka vas uspeh nakon obnove saradnje sa osobom sa kojom ste već imali priliku da radite ranije. Napravili ste veoma mudar poslovni potez i bićete nagrađeni zbog toga.

LJUBAV: Zadovoljni ste jer smatrate da pored sebe imate pravu osobu. težite stabilnosti i želite da održite dobre odnose unutar zajednice. Potrebno vam je da znate da je partner uz vas.

ZDRAVLJE: Mogući problemi sa cirkulacijom mogu dovesti do blage vrtoglavice. Obratite se lekaru radi pretraga i kako biste dobili odgovarajuću terapiju. Vreme je da prema sebi budete odgovorniji.