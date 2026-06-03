Ministar finansija Siniša Mali oštro je odgovorio Dušanu Nikeziću nakon njegovih kritika na račun vlasti i razvoja srpske ekonomije, poručivši da Srbija danas više nije zemlja bankrota, zatvorenih fabrika i minimalnih plata, već država koja beleži snažan rast IT sektora, investicija i zarada građana.

Mali je u objavi naveo da je izvoz IKT usluga iz Srbije od 2012. do 2025. godine povećan čak 12 puta – sa oko 375 miliona evra na više od 4,5 milijardi evra.

– Motaj kablove, Nikeziću, čim te jedan orden i dalje toliko žulja. A dok ih ti prebrojavaš predsedniku, sledi malo informacija o srpskoj IT industriji, jer je srpska opozicija, reklo bi se, i dalje na dial-up konekciji – poručio je Mali.

On je podsetio da Srbija od 2021. godine u Kragujevcu ima nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju i superkompjuter u okviru Državnog data centra, koji koristi veliki broj fakulteta, instituta i domaćih startup kompanija.

Prema njegovim rečima, Srbija nastavlja da ulaže u razvoj veštačke inteligencije i nabavku novih superkompjutera, nakon čega će imati najjači superkompjuter u jugoistočnoj Evropi.

Mali je naglasio da Državni data centar u Kragujevcu predstavlja jednu od najmodernijih infrastruktura u regionu i prvi je data centar u istočnoj i jugoistočnoj Evropi sa sertifikatom EN 50600 klase 4, što predstavlja najviši nivo sigurnosti i pouzdanosti.

– Srbija planira dalji razvoj infrastrukture izgradnjom novih data centara u Nišu i Novom Sadu, kao i proširenje postojećih kapaciteta – naveo je Mali.

Ministar finansija je zatim kritikovao Nikezića zbog ekonomskih rezultata iz perioda pre 2012. godine, navodeći da je Srbija tada bila pred bankrotom, sa prosečnom platom od svega 366 evra i velikim brojem ugašenih fabrika.

– Što nam niste to objasnili u praksi pre 2012. godine kada su penzioneri preživljavali sa prosečnim penzijama od jedva preko 200 evra? Mogli ste tada da dovedete investitore ili razvijete IT sektor, ali niko nije želeo da ulaže u zemlju bez auto-puteva, bez reformi i sa zatvorenim fabrikama – naveo je Mali.

On je dodao da je nezaposlenost sa skoro 26 odsto spuštena na oko devet procenata, dok su prosečne plate danas premašile 1.000 evra.

– U martu ove godine prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je 1.036 evra, dok je 2012. godine bila svega 366 evra. Srbija je tada bila pri samom dnu regiona po visini zarada – istakao je Mali.

Kako je naveo, današnja Srbija beleži više od pet milijardi evra stranih investicija godišnje, više od pola miliona novih radnih mesta i investicioni kreditni rejting.

– Srbija više ne kaska u tehnološkom razvoju i osim ordenja, predsednik je iz Kine doneo i sjajne vesti – dolaze i roboti, pa ćemo imati i prvu fabriku humanoidnih robota u Evropi – poručio je Mali.

Na kraju je zaključio da opoziciji smetaju rezultati i razvoj zemlje, ali da se Srbija više neće vraćati u period ekonomskog propadanja i zatvorenih fabrika.