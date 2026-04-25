Jelena je još kao beba prošla kroz situaciju koju mnogi ne bi mogli ni da zamisle. Njena životna priča počinje dramatično – od trenutka kada je, kako tvrdi, njena majka pokušala da je se reši, pa sve do dana kada je pronašla veru koja joj je promenila pogled na svet.

U emotivnom obraćanju na TikToku, Jelena je ispričala detalje iz svog detinjstva koji su šokirali i rasplakali mnoge.

– Sa 11 meseci majka je htela da me baci u Drinu. U tom trenutku pojavio se komšija koji me je odvezao kod oca. On me nije dočekao raširenih ruku, čak je tvrdio da nisam njegova, ali me je ipak zadržao – ispričala je ona.

Kako kaže, upravo ta iskustva oblikovala su njen pogled na život.

– Ako se osećate odbačeno, to ne mora da znači nešto loše. Možda to znači da postoji poseban plan za vas – poručila je Jelena.

Vera kao prekretnica

Nakon svega što je prošla, Jelena danas veruje da je svaki njen korak imao smisla.

– Bog ne želi da se uklapamo po svaku cenu. On želi da svako od nas pronađe svoj put i zablista onako kako je namenjeno. I sama sam tražila ljubav na pogrešnim mestima, ali to je deo puta. Na kraju, sve dolazi na svoje – rekla je.

Njene reči mnogima su pružile utehu, posebno onima koji su se nekada osećali odbačeno ili neshvaćeno.

Oprost koji oslobađa

U komentarima su je pitali da li je uspela da oprosti majci. Njena reakcija iznenadila je mnoge.

– Naravno da jesam. Da je znala bolje, postupila bi drugačije. Bila je veoma mlada, imala je samo 16 godina. Moj otac ju je pretukao i izbacio u osmom mesecu trudnoće. To je njena priča... – objasnila je Jelena.

Dodala je da je neopraštanje teret koji najviše pogađa onoga ko ga nosi.

– Ne oprostiti znači zatvoriti sebi vrata radosti. Svi grešimo i učimo kroz život – zaključila je.

Danas, Jelena ne živi u mestu gde je rođena. Njena priča, iako teška, postala je inspiracija mnogima – dokaz da i iz najtežih početaka može da izraste snaga.